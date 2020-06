La inesperada broma a una reportera de 'Cuatro al día' con Joaquín Prat como testigo: “Ni se os ocurra”

Una reportera del programa de Mediaset, 'Cuatro al día', presentado por Joaquín Prat, vivido un momento un poco complicado en pleno directo y ante la cara de sorpresa del presentador. La periodista estaba haciendo un directo en plena playa de Barcelona informando sobre el inminente paso de Barcelona de la Fase 2 a la Fase 3 cuando dos bañistas ha decidido meterla en el agua en plena conexión.

La cara de sorpresa de Joaquín Prat con esta broma

Al principio todo parecía que se iba a quedar un intento de broma pero ha sobrepasado la orilla y al final se ha mojado entera, ante su cara de circunstancia de no saber qué estaba pasando en realidad. Mientras, en el estudio Joaquín Pratse partía de risa y la única preocupación que tenía era el micrófono: "Me explicáis un momento, ¿Perdona?", señala la periodista a los dos bañistas que la han metido en el agua.

Ante esta situación y después de comprobar que la reportera y el micrófono estaban bien, Prats ha comentado lo siguiente desde plató: "Es normal Rocío, los has impactado y claro", dejando para el recuerdo del programa y de la presentadora un momento que jamás olvidarán.

Cosas que pasan durante los directos en la playa �� #CuatroAlDíahttps://t.co/5c9F7KTNUKpic.twitter.com/HmoG6jZmve — Cuatro al día (@cuatroaldia) June 17, 2020

Barcelona, su área metropolitana y Lleida pasarán a la fase 3 de la desescalada a partir de mañana, jueves, según han acordado este miércoles en una reunión bilateral que han mantenido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

Fuentes de la Generalitat han informado de que, finalmente, se ha optado por no esperar al próximo lunes, día 22, cuando ya no habrá estado de alarma en España, de forma que mañana toda Cataluña estará ya en la fase 3. Esta misma mañana, el ministro ya había dicho en TV3que las cosas se habían hecho correctamente en Cataluña y que los brotes que se habían detectado hace unas semanas en Lleida se habían controlado.

Otros momentos de Joaquín Prat en 'Cuatro al Día'

El presentador se mostró hace unos meses más que indignado en 'Cuatro al día' al conocer que los políticos del Congreso y Senado seguían cobrando en su sueldo por concepto de dietas y desplazamientos a pesar de estar confinados en sus casas debido a la cuarentena obligatoria del Estado de Alarma. Un asunto que ha molestado a Joaquín debido a la situación en la que se encuentra actualmente el país y la necesidad de material sanitario en los hospitales.

Era la también periodista de Mediaset, Mónica Sanz, quien en el programa de Prat mostraba un informe de cuanto cuesta a las arcas del Estado las dietas y desplazamientos que se paga a los congresistas y senadores cada mes en concepto de que se tienen que desplazar a Madrid, a las sedes parlamentarias, a desarrollar su trabajo.

Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los polítcos: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"Mediaset España

Según el informe de Sanz, el total del dinero que se paga a los políticos cada mes en dietas y desplazamientos asciende a 628.000 euros en el caso el Congreso y 492.500 en el Senado, lo que suma un total de 1.120.500 euros. "¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamientos si está el país parado?, comenzaba indignado Joaquín Prat al escuchar estos datos.

"Pero a dónde te desplazas, en dónde comes que no sea en tu casa. ¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza de cobrar unas dietas de manutención cuando estamos confinados en casa, o desplazamiento cuando no sale nadie de su casa?, sentenciaba el presentador indignado poniendo en su boca palabras que muchos piensan en sus casas.

También te puede interesar

Joaquín Prat, en COPE: "Nunca he dicho que no a un trabajo"

Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los políticos