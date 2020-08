La gran indignación del público con Carlota Corredera: "La Policía debería entrar en directo a multarla"

La semana pasada conocíamos la noticia, se confirmaba que la colaboradora de 'Sálvame', Marta López, daba positivo por coronavirus. Por lo que todos los colaboradores del programa, incluida Carlota Corredera, deberían de guardar la cuarentena por un periodo de catorce días.

En el programa 'Hormigas Blancas', que en esta ocasión trataba sobre la figura de Julio Iglesias, se iba a producir esta nueva polémica debido a la aparición de la presentadora en la emisión del mismo. Y es que en el nuevo formato de Telecinco, la polémica parece estar garantizada siempre. Ya que en la edición de la semana anterior, el enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Nuria Martín ocupaban numerosos titulares debido al revuelo causado. Ahora es Carlota Corredera quien está en boca de muchos que se preguntan si se cumplieron las normas en cuanto a protocolos de seguridad anticovid se establecen en Mediaset.

La presentadora gallega debería de estar en casa cumpliendo la cuarentena obligatoria debido a que su compañera Marta López dio positivo por coronavirus. Quien tuvo que ser despedida en una decisión tomada por los directores del grupo de televisión Mediaset España, quien decidió prescindir de los servicios de la colaboradora tras su comportamiento irresponsable. Y es que tal y como indican las medidas, Carlota debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta que conozca los resultados de la prueba PCR.

A pesar de la avalancha de comentarios que la presentadora recibió por redes sociales, muchos aseguran que en este caso, Carlota cumplió las normas ya que se trataba de una programa grabado con anterioridad al positivo de Marta López. De ser cierta esta última hipótesis, Carlota se evitaría la sanción o reprimenda por la actitud irresponsable. Sin embargo, si que es cierto que el programa suele grabarse tres días antes de su emisión, es decir, que el programa se habría grabado el pasado jueves.

Fue tal el revuelo que se causó en torno a la figura de la presentadora de Telecinco, que tuvo que ser la propia Carlota Corredera quien a través de una publicación en redes sociales explicó lo que de verdad sucedió. La gallega colgó una foto en la que se ve cómo ella junto con el resto de colaboradores que participaron en el programa se encuentran en plató cumpliendo con las medidas de seguridad adoptadas por el coronavirus. Además, la cosa no se quedó solo en el mero hecho de subir una foto en redes sociales, en el pié de la foto, Carlota señala que: “soy apta para poder presentar cumpliendo el protocolo de medidas de seguridad y preventivas antiCOVID19 establecido por Mediaset”.

Aún así, las redes sociales parecen no estar del todo convencidas de las explicaciones dadas por la presentadora. Y es que aunque Carlota Corredera es la presentadora habitual del formato, el público parece no estar conforme con su aparición, la cual, sorprendió a muchos. Y que, como te venimos contando, fueron muchos los que a través de redes sociales, reaccionaron al observar su aparición en televisión tras conocerse la noticia del positivo de Marta López.

Y que una parte de la audiencia decidió cargar contra Carlota Corredera por entender que su aparición en el programa de televisión significaba que ella, al igual que Marta López, no había cumplido las normas, y que no estaba dando el ejemplo que se supone que una presentadora como ella, debe dar. Es por lo que muchos exigían una explicación por parte de la cadena. Otros, quisieron ir mucho más allá, y llegaron a manifestar el deseo de llamar a la policía para que multaran a Carlota Corredera.

Si no está grabado la policía debería entrar en directo a multar a Carlota Corredera por saltarse la cuarentena, aunque imagino que será grabado a pesar que no lo han dicho, engañando a la gente. #HormigasJulioIglesias

@mediasetcom Me imagino qie Hormigas Blancas está grabado no????, porque si no que hace Carlota Corredera que tiene que estár de cuarentena con los demás del programa del lunes con Marta???, aclararlo porfavor!!!!!