Indignación con Pablo Motos por el comentario que ha hecho a Pilar Rubio en 'El Hormiguero'

Este lunes, 'El Hormiguero' arrancó con su nueva temporada por todo lo alto.Pablo Motos dio inició con una renovada coreografía y con Pilar Rubio como invitada, con la intención de que explicara cómo será su vida tras su traslado a París por el fichaje de Sergio Ramos en el PSG, además de cómo afectará a su presencia en el programa de las hormigas. Con todo ello, el espacio de Antena 3 regresó con un 16.7% de share 2.385.000 espectadores.

La colaboradora del formato fue entrevistada por Pablo Motos, por lo que la conversación estuvo plagada de confidencias y de bromas, dada la estrecha relación que mantienen fuera de los focos. El conductor del espacio quiso saber más sobre su mudanza a París y algunas de las polémicas más sonadas protagonizadas por ella. Asimismo, el comunicador quiso saber en qué estaba trabajando actualmente su compañera.

"Tienes muchos proyectos, estabas que si te ibas a París que si no te ibas y te has metido más trabajo que nunca", comenzaba diciendo Motos. "Ya, yo estaré donde esté mi familia, evidentemente, que va a estar viviendo ahí, repito: desde hace dos días que tengo casa", comentaba Rubio, con la intención de aclarar los rumores sobre su nueva vivienda. "Pero tengo que trabajar aquí, tengo un montón de colaboraciones y nuevos proyectos, de hecho acabo de dar a luz. He llevado la gestación muy en secreto, no quería comentar nada...", reconocía ella.









"No nos hemos dado cuenta esta vez, ya se te caen...", comentó entonces Motos en tono de broma, haciendo referencia a que la comunicadora ha sido madre en cuatro ocasiones. "Se me ha caído, se me ha caído y se me ha caído en forma de libro", confesó la entrevistada, desvelando que se había lanzado a escribir un libro: 'Mi método para llevar una vida saludable'. Este momento fue muy comentado por los espectadores, ya que muchos creyeron que los comentarios del presentador eran inoportunos.

Sin embargo, no fueron las únicas palabras que indignaron a parte de la audiencia. Al comenzar el programa Motos se refirió a su compañera como "una mujer excepcional, inteligente, valiente, graciosa y sexy. Y por encima de todas esas cosas eres una buena persona". Unas bonitas palabras que fueron señaladas, ya que algunos creyeron que "sexy" sobraba.









"Indignante"

A pesar de esto, hubo más momentos que fueron señalados por los espectadores. Cuando estaban hablando de los entrenamientos de Rubio, el presentador se mostró muy sorprendido al saber que la colaboradora nunca se había lesionado: "Me parece muy bien que estés muy buena... me parece muy bien todo lo que te pasa, pero que nunca te hayas lesionado...".

De la misma manera, el público bombardeó a Motos por lo que dijo cuando Rubio aseguró que se pondría las camisetas del equipo en la que juegue su marido a pesar de las críticas que pueda recibir. "Igual se ponen camisetas del PSG que del Real Madrid", aseguró Rubio, refiriéndose a sus hijos. "Pero qué tengo que hacer", se preguntó ella muy confundida. "Pues no te pongas camisetas... pero igual es peor", le aconsejó Motos.

"Vergüenza me da que todas las personas estén criticando a la invitada después de que Pablo Motos le haya dicho 'A ver, estás muy buena', 'Igual mejor sin camiseta'. ASCO Y VERGÜENZA", "Pablo Motos en vez de sexy no podrías decir, guapa, encantadora, preciosa… madre mía. Este tío siempre en su línea" o "Acaba de decir Pilar Rubio que ha dado a luz hace poco, pero que ha llevado la gestión muy en secreto, y le ha respondido Pablo Motos: 'Claro, es que ya se te caen y ni te das cuenta'. Y estaban hablando de un libro… Ligeramente indignante me parece", se quejaban algunos usuarios de Twitter.

Acaba de decir Pilar Rubio que ha dado a luz hace poco, pero que ha llevado la gestión muy en secreto, y le ha respondido Pablo Motos: “Claro, es que ya se te caen y ni te das cuenta”.



Y estaban hablando de un libro…



Ligeramente indignante me parece. — E.M. Martin (@EMMartin86) September 6, 2021

Pablo Motos en vez de sexy no podrías decir, guapa, encantadora, preciosa… madre mía. Este tío siempre en su línea — J????D??? ? (@JorgeDelo_) September 6, 2021

Y Pablo Motos haciendo bromas sobre que no se quede preñada que le jode el programa otra vez. El cuñadismo burgués vuelve fuerte — Noé Guzmán (@n_guzman) September 6, 2021

Vergüenza me da que todas las personas estén criticando a la invitada después de que Pablo Motos le haya dicho “A ver, estás muy buena” “Igual mejor sin camiseta” #PilarRubioEH, ASCO Y VERGÜENZA. — Saa.? (@saracsouto) September 6, 2021

Acaba de decir Pilar Rubio que ha dado a luz hace poco, pero que ha llevado la gestión muy en secreto, y le ha respondido Pablo Motos: “Claro, es que ya se te caen y ni te das cuenta”.



Y estaban hablando de un libro…



Ligeramente indignante me parece. — E.M. Martin (@EMMartin86) September 6, 2021