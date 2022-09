El imprevisto de Karlos Arguiñano en directo que le obliga a cocinar sin su particular gorro: "Unos golpes..."

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de nuestro país, tanto por su destreza frente a los fogones como por sus dotes comunicativas en televisión. El famoso chef vasco es la referencia de la cocina sin artificios, animando a hacer elaboraciones sencillas sin abandonar el objetivo de conquista a los paladares más exigentes.

Es por este motivo que hasta sus recetas más socorridas son garantía de éxito. Además, es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores. No obstante, no solo su saber estar y su alegría frente a la cámara son los responsables de que haya ganado gran popularidad. Una actitud que ha demostrado, una vez más, esta última semana. Fue el pasado jueves cuando se disponía a cocinar unas pochas a la riojana y un solomillo de cerdo con salsa gravy.





Eso sí, esta vez lo hizo fuera del escenario al que estamos habituados y en lugar de cocinar donde solemos verle, lo hizo desde su terraza y con los viñedos de fondo. Algo que, eso sí, es habitual al inicio de cada temporada de 'Cocina Abierta'. El cocinero español se estaba lavando las manos mientras insistía en la necesidad de hacer este pequeño gesto antes de ponernos manos a la obra en el momento de cocinar algún plato. No obstante, fue aquí cuando probablemente los espectadores encontraran un detalle al que no están habituados: Karlos Arguiñano no llevaba su particular gorro de cocina. Es mas, no lo hizo durante todo el programa.

La respuesta, sin embargo, la dio él mismo: "No me pongo el gorro, como me ha dicho Caperucita, porque de vez en cuando vienen unos golpes...", comenzada excusándose el chef. "Hay un viento sur fuerte y me puede llevar el gorro a cualquier lado", concluyó Arguiñano antes de ponerse a cocinar.

Karlos Arguiñano se pone a prueba en el programa y avisa a la audiencia: "¡No hagáis esto en casa!"

Hace unas semanas, el chef español quiso hacer una prueba frente a las cámaras para mostrárselo a todos sus seguidores. Fue mientras elaboraba la receta de picantones en cazuela.

"Una de esas demostraciones medio tontas que hago yo de a ver cuántos cortes le doy a media cebolla", aseguró él mismo mirando a la cámara y tomando media pieza de una cebolla. "Venga, voy allá", continuó el cocinero español. Seguidamente, lanzó una fugaz mirada al cámara del programa y preguntó en alto: "¿Sin mirar hago?".





Fue así, sin mirar, como Karlos Arguiñano procedió a cortar media cebolla sin mirar, con un cuchillo claramente afilado y una agilidad hipnotizante para muchos, con la friolera cifra de 41 cortes perfectos. "41 cortes le he dado a media cebolla sin mirar", celebró el cocinero, quien a continuación quiso lanzar una advertencia a todos los espectadores del espacio: "No hagáis eso en casa". Además, explicó que se trataba de un pequeño reto que él si podía hacer porque "meto los deditos para adentro, que no os podéis imaginar".