Iker Jiménez revela el preocupante dato que le hacen llegar expertos sobre la covid: "Ojalá esté equivocado"

La curva de contagios por coronavirus en España está disparada. El Ministerio de Sanidad notificó este miércoles 38.869 nuevos positivos de covid-19, la cifra en 24 horas más alta de toda la pandemia. La incidencia acumulada también repunta y se incrementa en un sólo día 38 puntos, hasta llegar a 492,88.

Hay nueve regiones con una incidencia acumulada superior a la media de 492,88, con Extremadura a la cabeza, con 1.131 (1.076 ayer); seguida de Murcia, con 713 (740,68); La Rioja, con 649 (593); Castilla-La Mancha, con 635 (595); Madrid, con 627 (621); Baleares, con 612 (600); Comunidad Valenciana, con 609 (565); Astilla y León, con 538 (469); y Cataluña, con 527 (523).

Preocupa, y mucho, los estragos que puede estar causando la cepa británica. Illa informó de que en España hay casi un centenar de casos de la cepa británica, pero la Junta de Andalucía aseguraba que esta variante podría estar ya detrás del 70% de los nuevos contagios en esta Comunidad Autónoma. Un dato muy alarmante teniendo en cuenta que los científicos consideran que esta mutación es mucho más contagiosa.

Iker Jiménez, presentador de "Cuarto Milenio", ha lanzado también un mensaje de preocupación a través de su cuenta oficial de Twitter. "Siento decir que hoy me ha llegado por diversas vías la confirmación de muchos contagios por la variante británica en nuestro país. Una de esas fuentes de mi máxima confianza me ha dicho que 'la curva es un muro'. Cuídense, por favor", decía el periodista.

Siento decir que hoy me ha llegado por diversas vías la confirmación de muchos contagios por la variante británica en nuestro país.

Una de esas fuentes de mi máxima confianza me ha dicho que “la curva es un muro”.

Cuídense, por favor. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 14, 2021

IKER JIMÉNEZ DESEA ESTAR EQUIVOCADO: "YO NO SOY EXPERTO, PERO..."

Iker Jiménez, al que se tildó de alarmista por sus programas sobre el coronavirus antes de que estallara la pandemia, asegura estar muy preocupado. "No voy a engañaros. Se veía venir esto por las navidades. Pero lo de la variante esta es que... en fin. Con vuelos desde Reino Unido...yo no entiendo nada. Absolutamente nada", señala a sus seguidores a través del mismo canal.

Debido a esas apabullantes cifras que maneja, Iker desea estar equivocado y que la incidencia del virus no sea tan fuerte como la que espera en estas próximas semanas. "Me encantaría estar muy equivocado. Yo no soy un experto, pero quienes me han dado los datos sí lo son. Y hacen análisis a diario. Es preocupante. Tomen medidas por favor", ha explicado.

Por el momento, esta semana su programa "Informe Covid" no se va a emitir en Telecinco. El espacio cede su franja a la telenovela turca "Love is in the air", aunque es muy probable que vuela a la parrilla del principal canal de Mediaset la próxima semana.

