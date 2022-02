Iker Jiménez se queda sin palabras ante el reproche de Alfredo Corell: "No lo habéis hecho ni con Carballo"

La noche del jueves, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Horizonte' junto a Carmen Porter. Tras hacer un repaso de varios temas de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa dedicó gran parte del espacio a las polémicas declaraciones del invitado en el Congreso, el profesor Joan-Ramón Laporte Roselló, sobre las vacunas y la pandemia.

Ante esto, el presentador realizó una conexión en directo y dio paso al inmunólogo Alfredo Corell para analizar las polémicas declaraciones de Laporte Roselló. Sin embargo, su intervención comenzó con un claro reproche a los presentadores del programa. Desde que llegó la pandemia, Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático de universidad y divulgador científico español, se ha convertido en un rostro habitual de la televisión para hablar del coronavirus, por lo que también suele intervenir en 'Cuarto Milenio' u 'Horizonte'. Esta vez, ha entrado para mostrar su indignación con el profesor emérito de Farmacología y asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

No obstante, antes de mojarse, dejó claro lo ofendido que se había sentido con lo que Jiménez y Porter habían hecho ante de conectar con él. "De entrada, habéis hecho algo con él que se llama falacia de autoridad. Habéis leído todos sus títulos, comisiones y artículos. Esto no lo habéis hecho ni con Gaona, ni con Carballo ni conmigo", señalaba, visiblemente indignado con los presentadores.





"No hace falta reiterar que son eminencias"



Esto se debe a que, antes de recordar las declaraciones de Laporte Roselló, el conductor del espacio hizo un repaso de toda su trayectoria profesional. "Esto se llama utilizar la falacia de autoridad, es decir, darle por todo ese maremágnum de cosas más autoridad que al resto", insistía el invitado. "Bueno, pero, por eso extrañaba... Porque hemos escuchado teorías peregrinas de otras personas a las que no hemos traído aquí", se justificaba Jiménez. "Era por diferenciar a los médicos negacionistas que ni tienen el currículum de este hombre", corroboraba Porter.

"Pero yo también puedo leer mi currículum y no lo he hecho ni lo hago habitualmente", señalaba Corell, visiblemente molesto. "Contigo siempre hemos dicho que eres una eminencia, además, eres como de la casa ya", aseguraba Porter. "Pero el hecho de decir eso, a la población le hace pensar que su palabra vale mucho más", insistía el inmunólogo. "A nuestros colegas creo que los conocen de sobra y no hace falta reiterar que son eminencias, pero bueno", replicaba el presentador ante las acusaciones de Corell, quien señaló la comparecencia del profesor como un "show".