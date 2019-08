La hija de Terelu critica la manera de hacer televisión de 'Sálvame'

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, ha dejado las cosas claras respecto a su futuro profesional. "Como está la televisión en España, no me gusta mucho...", ha confesado en la entrevista concedida a '¡Hola!' junto a su madre. Y es que no le gustan los programas centrados en la polémica.

La nieta de María Teresa Campos ha asegurando que hoy en día se valora más la mala educación y liarla parda que el trabajo bien hecho con una indirecta clara a 'Sálvame': "Al final, llaman más al que grita que a una persona tranquila y que hace bien su trabajo". "Nunca digas nunca, pero yo tele de corazón, no", ha sentenciado.

A finales de mayo, se empezó a rumorear que su hija Alejandra participara en la séptima edición de 'GH VIP'. La propia Terelu lo desmintió al momento. Y esta vez ha sido Rubio quien lo ha negado: "Si me meto en eso, me voy a quemar mucho. Por ahora no. Creo que queda mucha vida".

Tras abandonar de 'Sálvame', Terelu Campos está en el punto de mira de muchos de los programas de Telecinco en uno de los momentos más complicados de la hija mayor de María Teresa Campos y colaboradora de 'Viva la vida' ha confesado haber recibido una oferta para participar en 'Supervivientes 2019'.

"Me llamaron este año para ir, pero dije que no. Tampoco quise ir a los debates", ha explicado Terelu sobre la última edición del 'reality show' de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez en una entrevista en '¡Hola!' junto a su hija Alejandra Rubio. La colaboradora del programa de fin de semana de Mediaset ha afrimado que no entraría a la casa de Guadalix de la Sierra: "Nunca me han ofrecido ir a 'GH VIP', pero, si me meto en eso, me voy a quemar mucho".

La excolaboradora de 'Sálvame' y expresentadora de 'Sábado deluxe' ha posado en exclusiva para la revista '¡Hola!' junto a su hija Alejandra Rubio, donde han enseñado el fabuloso tríplex que la hija de María Teresa Campos ha puesto en venta.

Terelu ha aprovechado esta entrevista para aclarar todas las polémicas que le persiguen como su situación económica o la relación con su hermana Carmen Borrego. Terelu se ha sincerado con la frase destacada en la cabecera: "He disfrutado de esta casa, que es maravillosa, pero también he pasado aquí por un cáncer, una doble mastectomía… Necesito cambiar de aires".