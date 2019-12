Hermann Tertsch arremete contra Mamen Mendizábal por su tensa entrevista con Almeida

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha rechazado la oferta de Más Madrid de negociar los presupuestos de la ciudad para 2020 sin necesidad de contar con el apoyo de Vox. En una misiva, el regidor de la capital agradece el ofrecimiento de reunión, pero señala que si de verdad Más Madrid tuviera "verdadera voluntad de negociar" habrían tenido la "deferencia" de contactar con el Gobierno municipal "antes de detallar a los medios de comunicación los términos de vuestra propuesta". Y a continuación explica que dado que Más Madrid justifica su oferta en "tratar de evitar que un determinado grupo político condicione los presupuestos", solicita formalmente que desautoricen públicamente acuerdos como los que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, negocia con ERC, sin mencionar a este partido.

Martínez-Almeida ya se mostró tajante el martes tras conocerse la oferta de Más Madrid durante su entrevista en el programa "Más vale tarde", de LaSexta. "Ya sabemos cuál es el ideario de Vox. ¿No recoge el guante de Más Madrid"?, le preguntó su presentadora Mamen Mendizábal. Almeida fue rotundo: "¿Y por qué lo tendría que coger? ¿Por qué tengo que escoger la extrema izquierda? ¿Por qué cabe demonizar a Vox pero sí blanquear a la extrema izquierda? ¿Por qué tienen mayor legitimidad aquellos que dieron un espectáculo vergonzante en la legislatura pasada, hicieron apología de delincuentes como Alfon, trajeron a Cibeles a Puigdemont o Junqueras para hablar de su referéndum...?", se preguntaba Almeida.

Mamen Mendizábal, sorprendida por la reacción de su entrevistado, le contestó: "Yo no he puesto en duda la legitimidad. Yo le he preguntado a quién prefiere usted en este viaje. Y creo que lo tiene claro". Pero Almeida no se amilanó: "Cuando uno ve la trayectoria de Errejón, me pregunto si es una voz autorizada para hablar de cualquier cuestión relativa con las libertades y la democracia. Su inicio fue hacer un escrache a Rosa Díez, después se fue a Venezuela, defraudó una beca en la Universidad y dijo a los madrileños que iba a aguantar cuatro años y no duró ni cuatro meses. No me dan ninguna lección de democracia".

La reacción del alcalde de Madrid ha despertado simpatías en la órbita de Voz. Hermann Tertsch, eurodiputado de la formación de Abascal, reaccionó con este tuit: "La mamporrera de la Mendizábal ha tenido que escuchar un par de verdades esta vez de boca del alcalde de Madrid. En su programa no se oyen muchas".