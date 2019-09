Guionista Fernando Erre: con internet, los "sketches" tienen un futuro dorado

El guionista Fernando Erre va a publicar un libro sobre "Cómo tener éxito escribiendo sketches", las breves piezas cómicas que, según el autor ,"nunca pasan de moda" y, ahora, con el auge de internet, "tienen un futuro dorado".

Erre (San Sebastián, 1976) ha utilizado su experiencia de casi 20 años para publicar el libro (Laertes, 2019), la primera guía en castellano centrada en mostrar paso a paso la escritura de estas breves piezas cómicas, que será presentada la próxima semana en Bilbao.

El autor ha sido guionista y coordinador de programas como "Vaya Semanita" (Premio Ondas 2006, Premio de la Academia de la Televisión 2008), "Vaya Tropa", y "Hoy no, mañana", espacio presentado por Santiago Segura y dirigido por José Mota. En la actualidad, prepara el especial Nochevieja del humorista manchego. Precisamente, José Mota firma el prólogo.

Se trata de un libro práctico cuyo objetivo es "que el lector logre crear buenos sketches. He procurado que sea útil tanto para personas que escriben en su día a día como para quienes no han escrito ni la lista de la compra", asegura el autor, que incluye ejemplos de "sketches" célebres de los Monty Python, Key & Peele o del propio "Vaya Semanita", así como textos creados ex profeso y ejercicios prácticos.

"Siempre he creído que este pequeño formato tiene grandes ventajas. En primer lugar, es más asumible que otras modalidades de escritura. Mientras que crear el guión de una serie o una película puede llevar meses o años, un sketch de dos minutos se puede armar en una sola tarde".

En segundo lugar, Erre considera que es "la introducción perfecta al mundo de la comedia. Se pueden explorar de manera rápida y eficaz todos los resortes del humor, e incluso es un campo de pruebas excelente para testar estructuras y personajes de nueva creación"

Por último, "nunca pasa de moda. El sketch empezó en el teatro de vodevil y dio su salto al medio audiovisual a través del cine y la televisión. Se siguen emitiendo con éxito formatos como 'Homo zapping', 'Polònia', 'Oregón TV' o los programas de José Mota. También se incluyen sketches en otra clase de espacios de entretenimiento, como 'El hormiguero', e incluso se usan para dinamizar congresos o cursos de empresa".

Por si fuera poco, "gracias a internet el sketch goza de mayor difusión que nunca debido al consumo de piezas breves y virales a través de las pantallas de los teléfonos móviles, tabletas u ordenadores, como así demuestra el éxito de los vídeos de Pantomima Full. El auge de los contenidos "online" y de las plataformas digitales prefigura un futuro dorado para el sketch de humor", concluye el autor.