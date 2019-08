Guerra abierta entre la hija de Bruce Lee y Tarantino por 'Érase una vez en... Hollywood'

Las espadas están en todo lo alto. Quentin Tarantino y la hija de Bruce Lee, Shannon, se han declarado la guerra. El cineasta ha representado al rey de las artes marciales del mundo cinematográfico en su novena película, 'Érase una vez en... Hollywood', que se ha estrenado el 15 de agosto en España y Shannon ha criticado con dureza el retrato que ha realizado Tarantino, quien ha contestado enseguida.

En una escena del filme del maestro de los diálogos, Bruce Lee, encarnado por Mike Moh, y Cliff Booth, al que da vida Brad Pitt, se enfrentan en un set de 'The green hornet' y el personaje de Pitt consigue hacerse con la victoria. Shannon Lee ha reprobado a Tarantino por mostrar a la leyenda de las artes marciales como un "gilipollas arrogante lleno de aire caliente".

Dan Inosanto, amigo del intérprete de 'Furia oriental', ha desmentido que Lee hubiera actuado como ha retratado el cineasta: "Nunca habría dicho nada despectivo sobre Muhammad Ali, porque adoraba el suelo sobre el que Muhammad Ali pisó".

Tarantino ha devuelto el golpe y ha confirmado que su intención era retratar al actor como había descrito su hija Shannon: "Bruce Lee era un tío algo arrogante. El modo en que hablaba no me lo inventé. Le escuché decir cosas como esas con el mismo propósito. La gente está diciendo: "Bueno, nunca hubiese dicho que podría vencer a Mohammad Ali". Sí que lo hizo, ¿de acuerdo? No solo lo dijo él, sino que su mujer, Linda Lee, lo confirmó en su primera biografía. Por supuesto que lo dijo".

item no encontrado

"Cliff es un guerrero"

El director ha dejado clara la diferencia entre la ficción y la realidad: "¿Podría Cliff dar una paliza a Bruce Lee? Brad no podría haber molido a palos a Bruce Lee, pero Cliff tal vez podría, porque es un personaje ficticio".

Y ha dado argumentos contundentes a su favor: "Cliff es un boina verde. Mató a muchos hombres durante la Segunda Guerra Mundial en combates cuerpo a cuerpo. De lo que está hablando Bruce Lee es de que admira a los guerreros y el combate. El boxeo es una aproximación muy cercana al combate como deporte. Pero Cliff no es deportista. Es un guerrero. Es una persona que combate. Si Cliff estuviese luchando con Bruce Lee en un torneo de artes marciales en el Madison Square Garden, Bruce acabaría con él. Pero si Cliff y Bruce estuviesen luchando en las junglas de las Filipinas en un combate cuerpo a cuerpo, Cliff vencería".

Shannon no se ha quedado callada y ha contraatacado en 'Variety': "Podría callarse al respecto. Eso sería realmente agradable. O podría disculparse y decir: "Realmente no sé cómo era Bruce Lee". Una de las cosas que preocupa en su respuesta es que, por un lado, quiere presentar esto como un hecho y, por otro lado, quiere permanecer en la ficción". Lee ha defendido que la confianza de la que hace gala su padre se puede confundir con la arrogancia. Aunque defiende que no era arrogante, afirma que tampoco era un hombre perfecto.