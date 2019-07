La gran sorpresa de Isabel Pantoja al verse frente al espejo en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja ha sido una de las principales protagonistas de 'Supervivientes 2019', donde ha mostrado su lado más humano. Ha discutido, ha combatido las injusticias que ha considerado, ha pasado hambre, ha dormido en el suelo y se ha desvivido por sobrevivir.

La hambre y las duras condiciones de vida en el programa de superviviencia de Mediaset han cambiado radicalmente el físico de la mayoría de los concursantes y el de la intérprete de 'Así fue' no ha sido una excepción. La matriarca del clan Pantoja se ha quedado anonadada con la transformación de su cuerpo tras perder nueve kilos y 500 gramos: "¡Oh, Dios mío! ¡Qué delgada estoy! ¡Ay!, los huesos. ¡Dios mío, cómo me he quedado! He perdido todo. Me he quedado sin piernas. Me veo la cara muy pequeña y huesuda".

"Me encanta mi nueva imagen"

Isabel se ha llevado una grata sorpresa al verse frente al espejo: "Me encanta mi nueva imagen. No tengo culo, pero bueno. Ya lo echaré. Creí que me había estropeado más, aunque me veo súper delgada. Ahí se nota que he sido una superviviente. Me voy con la cabeza muy alta".

El clan Pantoja ha sido ampliamente representado en la competición de Mediaset: Kiko Rivera (2011), Anabel Pantoja (2014), Chabelita (2015) y Dulce (2016). El único miembro de la familia que ha llegado a la final ha sido Isa, que ha perdido solamente 100 gramos.

La ganadora de 'Supervivientes 2018', Sofía Suescun, ha triunfado con solo cinco kilos menos: "No me gusto nada", ha expresado la concursante. Uno de los que más peso ha perdido ha sido el Maestro Joao, que se ha quitado de encima 20 kilos en 12 semanas: "No me reconozco. Me veo con tipazo". Tras el astrólogo, los participantes de la edición que han perdido más peso han sido Raquel Mosquera (16), Francisco González Sarrià (25), Alberto Isla (14), Logan (13), Hugo Paz (12), Melisa Vargas (10) y María Jesús Ruiz (8).