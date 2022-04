"Gracias, se ha acabado el tiempo": Mel Gibson deja de piedra al entrevistador en pleno directo por Will Smith

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar sigue dando de que hablar. Más de una semana después de esta polémica, que acaparó todos los focos del evento dejando en un segundo plano los ganadores en las distintas categorías, el mundo del cine ha vivido un nuevo episodio.

El mundo de la interpretación se ha dividido con este acontecimiento. Una parte apoya a Will Smith, otro sector se posiciona en contra de la reacción del actor de 'El príncipe de Bel Air' y otros simplemente prefieren no intervenir. Los periodistas en Estados Unidos tratan de sacar declaraciones de figuras de la interpretación para exprimir aún más el tema, y esta estrategia no siempre sale bien. El último actor en enfrentarse a esta situación ha sido Mel Gibson, quien pertenece a esa parte del mundo de la interpretación que no quiere opinar.





El presentador de Fox News, Jesse Watters, entrevistó en director al actor australiano con motivo de su nueva película, 'El milagro del padre Stu'. Mel Gibson acudió para hablar y promocionar su película, pero a parte de eso, el presentador tenía otros planes. Jesse Watters quiso sacar de nuevo la polémica de Will Smith en los Oscar y preguntó a Gibson: "Probablemente has entendido tu carrera mejor que mucha gente. De haber sido tú el que hubiera saltado de su asiento y hubiera abofeteado a Chris Rock, ¿habrías sido tratado de la misma manera, Mel?".

"El tiempo se ha acabado"

Esta pregunta no sentó nada bien al actor de Braveheart. Cuando Jesse Watters escuchó el final, reaccionó haciendo señales a la cámara para terminar la entrevista. Su asistente entendió rápidamente las intenciones de Mel Gibson y comentó detrás de cámara: "Hola, Jesse, gracias. El tiempo se ha acabado". El presentador de Fox News insistió en el tema, pero el actor australiano no estaba por la labor de hablar de este tema y junto a su asistente decidió poner fin a este tenso momento.





Aunque la mayor parte ha preferido no pronunciarse, algunos actores sí han dado su opinión a la polémica. Uno de los casos más llamativos ha sido la opinión de Jim Carrey. El actor aseguró que el habría denunciado a Will Smith: "Si me lo hubiera hecho a mí hubiese anunciado esa misma mañana que demandaría a Will Smith por 200 millones de dólares". Explica su posición argumentando que "ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter está bien. Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara por esas palabras".





Además, aprovechó para criticar Hollywood y a los actores que ovacionaron a Will Smith al recoger el Oscar a mejor actor: "Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco", aseguró Jim Carrey, que criticó la tendencia que atraviesa el mundo de la interpretación en Estados Unidos. "Hollywood se ha convertido en un grupo de cobardes. Esta parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays", afirmó el actor.

