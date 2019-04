El ganador de un Emmy anima a los jóvenes guionistas a compartir sus ideas

El ganador de un Emmy Roger Drew, guionista de las series "The thick of it" y "Veep", ha animado este viernes a los jóvenes guionistas a compartir todas aquellas ideas que tengan para posibles proyectos pues de esta manera, ha dicho, éstas van mejorando y el mundo de las series también lo agradecerá.

Drew ha impartido una clase magistral con motivo de la primera edición del festival LABdeseries, donde ha compartido con los asistentes algunas habilidades y cuestiones a tener en cuenta la hora de escribir un guión.

Una de las primeras cuestiones que ha recomendado a quienes se inician en este sector es compartir las ideas cada vez que tengan una oportunidad, pues cada vez que se comparte una idea, ésta va mejorando y las reacciones de los demás ayudan a perfilarla.

"Las ideas no tienen derechos de autor", ha manifestado antes de advertir de que los guionistas jóvenes suelen "atesorar sus ideas y protegerlas para que no se las quiten", lo que le parece "una mala idea".

Este guionista ha abordado las siete fases que tiene el proceso de escritura (las ideas, la historia, los personajes, el tono, las escenas, los chistes y la reescritura), y ha señalado que esta última, la de revisión o reescritura, es "la más importante del proceso".

Ha instado a no tener contemplaciones en esta parte: "No hay que intentar salvaguardar algo que te ha parecido genial desde el primer momento", ha dicho, y ha recomendado disfrutar de la primera redacción porque después "lo van a despedazar".

Drew, con más de 25 años de experiencia como guionista profesional en series de televisión y también en el cine, ha indicado que lo normal es hacer entre cuatro o cinco reescrituras. Tener que hacer más, ha indicado, significa que algo no funciona en esa escena.

No obstante, ha añadido que en la galardonada serie "Veep" se han llegado a hacer hasta 60 versiones distintas de una escena, aunque ha sido "el caso más extremo" que él ha vivido en su vida profesional.

Y ha defendido la importancia de los chistes bien elaborados: "Un chiste bien construido es como una poesía", ha asegurado para revelar que la mayor parte de los "trapos sucios" de políticos de la serie "The thick of it" es real, y que las numerosas palabrotas que se dicen en esta serie son cosecha propia de los actores.

Ha reconocido que las tramas son lo más difícil del proceso pues es "como hacer un cubo de Rubik mientras vas en una montaña rusa"; ha defendido que los personajes tengan "múltiples capas" y ha destacado la importancia de encontrar el "tono" adecuado para cada serie.

Sobre si ve argumentos para una serie en la política española, ha lamentado no tener conocimiento suficiente de la situación política en España, pero ha dicho que la política siempre es "divertida, hay corrupción y situaciones cómicas" que se pueden utilizar.