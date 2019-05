Film Comission destaca que "Juego de Tronos" ha atraído más rodajes

El presidente de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, ha destacado este miércoles la importancia que la serie "Juego de Tronos" ha tenido en España como fomento de la reputación del destino, además de que ha "atraído más rodajes".

Durante su intervención en el congreso internacional sobre la serie que ha arrancado en Sevilla, Rosado ha explicado que la repercusión que tienen los rodajes de series como esta hace que en algunas ocasiones el destino sea sostenible, porque acoger con éxito una producción tan compleja, si se hace bien, hace efecto llamada de otras producciones.

Ha expuesto ejemplos como la ciudad de Osuna, donde se rodaron escenas de la quinta temporada, que puso en marcha un museo incluso, y cada año es cita de mucha gente amante de la serie.

Ha lamentado que en Sevilla capital, un alcalde que había antes" -en referencia a Juan Ignacio Zoido, del PP- no aceptó la idea de poner en marcha un centro de interpretación de la serie, a pesar de que se rodó en lugares como el Alcázar o las Reales Atarazanas, y es muy raro ver a un turista en el Alcázar que no se haga una foto en los sitios que salen en la ficción.

En cuanto al trabajo que dan los rodajes, Rosado ha dicho que Andalucía, "desde 'Juego de Tronos' ha tenido un crecimiento exponencial, con efectos positivos como el gran número de oficios y profesiones que se mueven en este sector.

Solo el rodaje de "Juego de Tronos" movió 12.000 pernoctaciones del equipo y provocó 140 contrataciones extra.

No hay que olvidar el impacto mediático, que es notabilísimo, porque no hay nadie que haya visto o no la serie que no se sienta atraído por esta historia y acabe preguntando dónde se rodó, y quiere a ir a sitios que aparecen en la serie, ha añadido.

Sobre la presencia del equipo en suelo español, Carlos Rosado ha recordado que era una idea que tenían desde la primera temporada que no se materializó hasta que vino Ridley Scott a rodar "Exodus, dioses y reyes", con uno de los trabajadores de la serie en el equipo, lo que produjo "un efecto muy importante de reputación de Sevilla.

"Les enseñamos localizaciones, una vez visto el guión, que no usaron en la quinta temporada, y entramos en contacto con la embajada de Estados Unidos en España, cuyo embajador fue alto directivo de HBO, hasta terminar rodando escenas cumbre de la serie, como el capítulo final de la quinta temporada, en la plaza de toros de Osuna", ha recordado.

Rosado ha destacado el incremento del 107 % en los buscadores turísticos de lugares donde se ha rodado la serie, como uno de los indicadores más importantes de la importancia de este producto televisivo.