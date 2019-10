La fantástica actuación de David Bisbal con la que ha querido empatizar con Esperanza Gracia

Después de 18 años de carrera mediática tras saltar a la fama siendo el 2º finalista de 'OT 1' el almeriense David Bisbal no ha dejado de sumar éxitos y fans por todo el planeta.

Durante estas casi 2 décadas, Bisbal ha demostrado su valía como artista en un escenario, pero también su humanidad y compañerismo. El cantante está muy comprometido con causas sociales y se muestra de lo más receptivo a la ora de usar sus redes sociales para concienciar. Pero no es para lo único que Bisbal usa sus cuestas oficiales. David, ¡es todo un showman! El cantante es divertidísimo y tiene un enorme sentido del humor.

Durante su carrera ya le hemos visto en diferentes circunstancias imitando a personajes de lo más conocidos. Sin embargo, nunca le habíamos visto tan medito en escena como la pasada noche en la piel de Esperanza Gracia.

Bisbal fue contando a través de sus historias de Instagram el horóscopo, no hubo signo zodiacal que el artista no interpretase a su manera regalando a los fans unos instantes de lo más divertidos. Desde luego, que no tiene desperdicio. Y es que, David Bisbal vale para todo. ¿Qué opinará Esperanza de su imitación? ¿Verá peligrar su puesto de trabajo? Porque tiene un rival de lo más válido. Por nuestra parte, David Bisbal tiene un gran sobresaliente en la música, en el humor y en la imitación.