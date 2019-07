La familia de Lolo Rico obliga a Netflix a retirar un vídeo promocional de "Stranger Things"

La familia de Lolo Rico, la creadora de "La bola de cristal", ha obligado a Netflix a retirar un vídeo promocional que usaba, sin su permiso y con ligeras modificaciones, la canción de cabecera del mítico programa televisivo para promocionar la serie "Stranger Things". Nagua Alba, nieta de Lolo Rico, ha relatado los hechos en su perfil de la red social Twitter. Netflix contactó hace unos días con los hijos de Lolo Rico ofreciendo un pago por la cesión de los derechos de la canción para promocionar la serie.

Éstos respondieron que no todos estaban de acuerdo en hacerlo y por tanto se negaron. Netflix respondió que no la usarían y que habían compuesto otra, pero en las últimas horas la familia se ha encontrado con el vídeo en internet, en el que participa la cantante Alaska y que usa la letra y la melodía con "modificaciones mínimas". "Dicen que es un homenaje a Lolo Rico. No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte, es un insulto a Lolo, su obra y su memoria", señala la nieta. "Estoy segura de que están muy bien asesorados y todo será legal, habrán hecho las modificaciones justas, pero debería darles vergüenza instrumentalizar así 'La bola de cristal' para promocionarse, justo lo contrario de los valores que 'La bola' y Lolo siempre cultivaron y transmitieron", prosigue.

Hola @NetflixES ���� Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso. Sigo ���� pic.twitter.com/UL1YNwrFAQ — Nagua Alba (@NaguaAlba) 4 de julio de 2019

Unas horas después, la plataforma de entretenimiento ha contestado a Alba a través de su cuenta Netflix Vídeo diciendo que procedían a retirar el vídeo. "Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todosnosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo", anuncia. No obstante, el vídeo puede verse aún reproducido por otros usuarios de las redes.

El escritor y filósofo Santiago Alba Rico, uno de los hijos de la creadora de "La bola de cristal" y guionista de Los Electroduendes, también se ha manifestado: "me parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, Netflix utilice la sintonía de 'La bola' con la colaboración de la inescrupulosa Alaska para promocionar uno de sus productos", ha señalado. Tras el anuncio por parte de la plataforma de que lo retiraba el escritor lo ha considerado "otra victoria de la bruja Avería y sus amigos".