Fallece Martí Galindo, el histórico copresentador de 'Crónicas Marcianas'

El famoso Galindo, Martí Galindo i Girol, sin duda conocido por su participación en 'Crónicas Marcianas', ha fallecido este domingo a los 81 años.

El anuncio lo ha hecho Josep M. Mainat, uno de los miembros de la productora de la cual nació el programa en el que tantos éxitos cosechó. En el mensaje, enviado a través de twitter, se puede leer: “Se ha muerto una gran persona a la que he querido mucho, durante muchos años. ¡Será difícil de olvidar!”.

Galindo nació en Barcelona en 1937. Fue actor de teatro y de televisión antes de llegar a lo más alto con 'Crónicas Marcianas' de la mano de Javier Sardá. En lo que respecta al teatro, en 1963 estrenó la obra: “El hombre, la bestia y la virtud” en el teatro Calderón de Barcelona. Más tarde, en 1985, “La desaparición de Wendy” en la sala Villarroel. Y en 1991, consiguió un nuevo éxito con “Snoopy”.

Pero siempre será recordado como uno de los copresentadores más famosos de la televisión. El programa 'Crónicas Marcianas' no se concebía sin su figura. Javier Sardá y Galindo conformaban una dupla capaz de lidiar con personajes como: Boris Izaguirre, Mariano Mariano o Manel Fuentes. Un gran equipo que se hizo líder indiscutible de las noches en la televisión de nuestro país.

A través de su cuenta de Instagram, la humorista Paz Padilla, con la que trabajó el señor Galindo en "Crónicas Marcianas", expresa su tristeza por su pérdida y afirma: "Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos. Bon viatge amic, et recordaré sempre".

Carlos Latre, también compañero del actor barcelonés en "Crónicas marcianas", le despide a través de Twitter: "Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! . Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica(q adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas... :).

El 22 de julio de 2005, Javier Sardá despidió el exitoso programa nocturno después de ocho años de emisiones en Telecinco, entre cuyos colaboradores iniciales figuraban junto al propio Galindo Manuel Fuentes y Mariano Mariano, a quienes después se sumarían profesionales como Juan Carlos Ortega y Boris Izaguirre. Otros trabajos televisivos del señor Galindo, que además de actor era regidor, se centraron en el programa "Planeta Imaginario" de TVE, en la década de los ochenta. Martí Galindo obtuvo en 1998 un TP de Oro como mejor Personaje Revelación de la televisión.