Eva González: Me encantaría que Alejandro Sanz fuese jurado de "La Voz"

Eva González cambia las sartenes de "MasterChef" (La 1) por los micrófonos de "La Voz" (Antena 3), programa que presentará en sus tres versiones y que para ella es "un sueño cumplido" en el que le gustaría tener como jurado a Alejandro Sanz, de quien se declara fan incondicional.

Por el momento cuenta con Paulina Rubio, la única jurado confirmada oficialmente por la cadena de Atresmedia, con quien le apetece "mucho" trabajar por "su locura controlada y su espontaneidad", dice en una entrevista telefónica con Efe.

"Me encantaría que Alejandro Sanz fuese jurado porque soy su mayor fan, de póster. Aunque si no está mucho mejor porque así no me pondré tan nerviosa. ¡Es que hasta lloro cuando lo veo!", confiesa.

Si Tele 5 puso al frente de "La Voz" a Jesús Vázquez, Antena 3 -que compró los derechos de emisión en mayo y añade a la versión tradicional y a la destinada a niños una inédita en España para mayores de 60 años- apuesta por la modelo sevillana, que lo asume como "un reto" y "un paso más allá" en su carrera.

"Jesús es un grandísimo comunicador y una se plantea si estará a la altura, es un reto difícil. No voy a analizar lo que él hacía porque voy a ser yo misma y a poner todo mi corazón e ilusión", asegura.

Aunque se la vio disfrutar especialmente con los niños en "MasterChef Junior" y reconoce que se siente "muy a gusto" con ellos, opina que cada una de las versiones de "La Voz", producido por Boomerang, aporta "una cosa distinta y bonita".

De "La Voz" destaca que "es bonito abrir el camino a alguien que quiere ser profesional", de "La Voz Kids" que permite a los niños "jugar a cantar y transmitir emociones a través de la música sin ser muy conscientes de ello" y de "La Voz Senior" que "da la oportunidad de subirse a un escenario y cumplir un sueño a personas que quizá quisieron dedicarse a la música y no lo lograron".

Con experiencia televisiva en programas como "Dímelo al oído", "Fenómenos" o "Supervivientes", Eva Suárez reconoce que los diez años presentando en Canal Sur "Se llama copla" -un concurso de talento musical dedicado a este género- y sus cuatro horas de gala en directo cada sábado le "enseñaron a presentar" y le dieron "un bagaje" que aprovechará en su nuevo trabajo.

Deja "MasterChef", donde ha ejercido seis años y 15 ediciones "a cual mejor" como presentadora. Ha sido la única de todas las versiones que tiene el programa en el mundo, en las que el protagonismo recae exclusivamente en un jurado de cocineros profesionales.

"El formato no está quemado, tiene muchísimo éxito y estoy segura de que va a ir bien conmigo y sin mí. No creo que se resienta y mis compañeros me han deseado la mayor de las suertes", subraya.

Más de 20.000 personas se presentaron a los castin para participar en los tres formatos de "La Voz", de los cuales un centenar se someterán a las "audiciones a ciegas" con las que el concurso arrancará su nueva etapa en Antena 3.