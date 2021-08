Los espectadores de Telecinco piden el despido de Paz Padilla por lo que ha hecho en directo: "Insoportable"

'La última cena' llegó a Telecinco con altas expectativas y fue Paz Padilla quien tomó las riendas de las segunda edición del programa de Telecinco. Una decisión que muchos espectadores de Mediaset aplaudieron, ya que consideraban que Padilla era idónea para llevar los hilos del espacio, más que Jorge Javier Vázquez, quien había presentado la primera edición.

No obstante, poco duró la alegría de los espectadores. Ya desde el primer capítulo, la audiencia cargó muy duramente contra Paz Padilla y reprochó su sentido del humor, ya que no entendían el motivo por el que tenía que emplearlo durante el programa.

Ha sido por ello que han sido muchos seguidores han sentenciado a la presentadora al frente de 'La última cena'. De hecho, uno de los motivos que más ha enfadado al público ha sido la forma en la que presenta a los comensales o a los chefs que acompañan a los cocineros durante la preparación de las cenas.





El caso de Alba Carrillo fue uno de los más sonados, ya que Paz Padilla le dio paso como Lucía, cuando en realidad era su madre quien se llama así. Algo similar ha ocurrido con los profesionales que la acompañan durante el programa e incluso con el nombre del programa, ya que en más de una ocasión se ha referido al programa como 'La última noche' en lugar de 'La última cena'. Fallos que el público no ha pasado por alto y que muchos han calificado de "insoportable".

Críticas a Paz Padilla por sus comentarios sobre Cristina Cifuentes

Hace unas semanas se emitió el primer capítulo del programa donde se estrenó también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que después de los rumores que la colocaban en las filas de 'Masterchef Celebrity' se lanzó a participar en el programa de cocina de Telecinco.

La presentadora del programa no se cortó ante la expresidenta de la Comunidad de Madrid y protagonizó algunos desafortunados comentarios que se llevaron el protagonismo. Al probar el ceviche de corvina que la pareja había dado a Alba Carrillo, la ex líder del PP dijo que no sabía igual que el suyo y el grupo que alguien le había echado tabasco. “Alguien ha intentado boicotear el plato” dijo la presentadora. "La política es lo que tiene, el boicot. Lo que te hicieron a ti, Cristina, que tú lo contaste en el Deluxe. A ti te pusieron un bote de crema y a esta le han puesto tabasco" dijo Paz Padilla.





El comentario más desafortunado llegó cuando Padilla pidió “por favor, escuchad el veredicto que Cristina tiene un Máster, digo, bueno no...en comida, en comida”. La presentadora quiso rectificar tras este comentario en referencia al caso Máster, del que hace un mes fue absuelta. Cifuentes, no quiso reaccionar ante estas palabras.

Pero la presentadora siguió durante todo el programa haciendo comentarios hacia Cristina Cifuentes, la exlider del PP: “Una expolitica, ella entiende de comida, porque claro, con el rey, con Aznar, habrás comido con mucha gente” le dijo Paz Padilla. “Sí, mucha, muy interesante y de todos los ámbitos” dijo Cristina que además contó algún detalle de los protagonistas de sus cenas. “Aznar casi no come” dijo la expresidenta de la Comunidad de Madrid.