La espectacular imagen de Naomi Watts en la precuela de 'Juego de Tronos'

La despedida de Daenerys Targaryen, Jon Nieve y Cersei Lannister no fue el adiós definitivo del rey de los dramas épicos. Naomi Watts ha cogido el testigo en el que se espera que sea el primer 'spin-off' de 'Juego de Tronos', que profundizará en el origen de los caminantes blancos en la primera Larga Noche y que se titula provisionalmente 'Luna de sangre'.

Al fin hemos podido ver a la intérprete de 'King Kong', 'Lo imposible' y 'Mulholland drive' vestida con un traje dorado en la piel del que será el principal personaje de la ficción, que nos trasladará miles de años antes de las aventuras de 'Juego de Tronos', narradas en los libros de George R. R. Martin, asesor y productor ejecutivo de la precuela.

La producción narrará de qué manera surgieron las huestes del Rey de la Noche en el hogar de los hijos del bosque, cuando se vieron acechados por los hombres que avanzaban hacia sus tierras: "Poniente era un lugar muy diferente. No existía ni Desembarco del Rey, ni el trono de hierro ni Targaryens: Valyria apenas ha comenzado a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente, más antiguo. Esperamos que eso sea parte de la diversión de la serie", ha explicado Watts.

#new ��| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel "Bloodmoon"

