El espectacular cambio físico del niño que decía en un anuncio "es una fieshta"

La frase de “pero cómo no me voy a reír si es una fieshta” arrasó hace 12 años pronunciada por un niño a su madre en un anuncio de 'Ausonia'. El protagonista tiene aparato y le dice a su madre que le da vergüenza declarse a una amiga suya por llevarlo. El protagonista desapareció pero el youtuber Jorge Cremades ha conseguido localizarlo. Cremades buscó a través de Internet cuál era su nombre real pero no apareció, de hecho algunas noticias decían que había fallecido.

El youtuber buscó un plan B para localizarlo: llamó a su amigo y periodista, colaborador en el programa 'Espejo Público', Diego Revuelta quien finalmente consiguió localizarlo. Ilan Cuesta es quien pronunció la famosa frase pero ahora no se dedica al mundo de la interpretación sino que es arquitecto. Jorge Cremades cuenta cada detalle en este video que ya alcanza casi las 200.000 visualizaciones.

Ilan Cuesta es argetino y ha contado que grabó este anuncio en su país, tuvo que hablar en español aunque hay algunas partes que son dobladas. Jorge Cremades decidió buscarlo en Instagram y descubrió que el chico de aparato que pronunción “pero cómo no me voy a reír si es una fieshta” ha cambiado.

Su perfil ya tiene casi 5.000 seguidores y en su descripción ha añadido "Soy el chico “Es una Fieshtaaaaa”. Además, en una entrevista con el diario '20 minutos', Ilan Cuesta ha vuelto a pronunciar su famosa frase después de 12 años.