La encendida reacción de Hermann Tertsch contra Ferreras por su guerra abierta con Abascal

Aumenta la tensión entre Vox y el periodista Antonio García Ferreras. El último enfrentamiento surgió esta semana a raíz de las palabras pronunciadas por Santiago Abascal durante una comparecencia en el Congreso. Allí, el líder de Vox valoró el pacto entre Sánchez e Iglesias, y en un momento dado, parafraseó unas declaraciones del propio Sánchez en 2014: "España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento. Da la casualidad de que estas palabras anteriores que acabo de pronunciar, son palabras propiedad de Pedro Sánchez, para referirse a Podemos", decía Abascal.

Ferreras, sin embargo, aseguró después que era el propio Abascal el que aseguraba que España se encaminaba hacia la pobreza y las cartillas de racionamiento sin destacar que realmente no eran palabras suyas sino del propio Sánchez. Algo que no gustó al líder de Vox, que acusó a LaSexta de manipulación. "La Sexta de nuevo cae en la trampa, y en su vicio, dedicándose a la manipulación de mis palabras. He dicho "cartillas de racionamiento", sí. Diciendo expresamente que parafraseaba a Pedro Sánchez. Sabía que volverían a caer en la tentación de manipular lo que he dicho. Viciosos", dijo en un tuit.

Un día después, Ferreras quiso explicar lo sucedido. El presentador de "Al Rojo Vivo" señaló en directo que Abascal volvía a enarbolar el "manual de Donald Trump" para atacar a laSexta mediante la mentira y la manipulación, con el objetivo de azuzar a sus seguidores contra los medios de comunicación. "Hacen trampas, ellos los saben. No nos van a amedrentar", explicaba. El programa se escuda en que la entrevista de Abascal se emitió en directo en "Al Rojo Vivo" y, por lo tanto," todo el mundo pudo escuchar la literalidad de sus palabras, sin una edición previa".

Pero no a todos han convencido sus explicaciones. El eurodiputado Hermann Tertsch ha arremetido contra Ferreras en su cuenta de Twitter: "Mal perder tienen los Ferreras y sus palanganeros. Ayer toda España vio como Ferreras manipulaba vilmente a la usanza de la Stasi unas palabras de Abascal.... que había dicho Sánchez. La cagó y quedó expuesto ante todos. Quedó como lo que es, un estafador como Sanchez. Y dolido", escribió con dureza.

La guerra entre Vox y LaSexta, lejos de neutralizarse, se recrudece.