La emocionante reacción de Jorge Javier Vázquez por el desafortunado gesto de Mila Ximénez en 'GH VIP'

Mila Ximénez ha entrado en cólera cuando la organización le ha pedido que se ponga un disfraz de abeja reina: "No me lo voy a poner, lo siento pero ya está bien. Hay más concursantes para reírse de ellos. No me gusta esta coña continuada. Ni una palabra eh, porque ya he mandado a paseo todo y mañana estoy en mi p*** casa". Su reacción ha dejado muy tocado a Jorge Javier Vázquez, que ha confesado que ha estado a punto de llorar por las palabras de su mejor amiga.

"Intento por todos los medios echarle el cable a una concursante que es una de mis mejores amigas, intento que disfrute, que se lo pase bien y ella se lo toma como una humillación, cuando, si ella supiera todo lo que la quiero y todo lo que la ayudo o intento ayudarla…", ha explicado el presentador del 'reality show' estrella de Telecinco y Cuatro.

Jorge está muy dolido por los comentarios de Ximénez contra el equipo y contra él mismo: "Has dicho "este no me conoce" y este soy yo, uno de tus mejores amigos". Y Mila se ha disculpado: "Yo le pido perdón a mi mejor amigo, pero como presentador he sentido que era un castigo por algo que no entendía por qué".

"¿Por qué no dejáis de ver a la organización como un enemigo? ¿Por qué no veis el programa como un equipo de gente que está trabajando para que todos disfrutemos y nos lo pasemos bien y no para haceros la vida imposible? ¿Con quién os pensáis que trabajáis?. Hay cosas que duelen muchísimo y lo que está sucediendo en muchas ocasiones en esta edición no lo había visto en mi vida. ¡Basta ya!", ha sentenciado el presentador de 'Sábado deluxe', 'Supervivientes' y 'Sálvame' con todos los concursantes de la séptima temporada de 'Gran Hermano VIP' guardando silencio.