Emma García: el truco estético que le hacían en Telecinco y las críticas de su propio equipo tras las cámaras

Emma García es una conocida periodista y presentadora de televisión. Gracias a su larga trayectoria profesional se ha convertido en un mítico rostro de Mediaset. Sin embargo, también lo fue anteriormente de ETB2. Tras estudiar Periodismo en la Universidad de País Vasco, comenzó su carrera como redactora en el 'Diario de Noticias' de Navarra. Aunque su pasión siempre fue escribir, pronto dio el gran salto a la televisión.

En 1998 fue fichada por ETB2, donde comenzó a forjar su carrera como presentadora, dado que se puso al frente de programas como 'El submarino amarillo' (1998), 'Mejor imposible' (1999), 'Abre los ojos' (2000) o 'Ésta es mi gente' (2001). Sin embargo, fue en 2002 cuando dio el gran salto de su carrera profesional al ser fichada por Mediaset para ponerse al frente de 'A tu lado', espacio que se mantuvo hasta 2007 y con el que logró convertirse en una de las principales presentadoras de la cadena.

Este formato fue el trampolín de su carrera, dado que, desde entonces, no ha dejado de presentar importantes formatos de Telecinco como '¡Clever!' (2007), 'El juego de tu vida' (2008-2010), 'Supervivientes: Debate' (2008-2010), 'Mujeres y hombres y viceversa' (2008-2018), 'Nada es igual' (2012), 'Abre los ojos... y mira (2012), 'Materia reservada' (2013), 'Ex, ¿qué harías por tus hijos?' (2014) o'Sálvame Okupa' (2019).

Tras 10 años conduciendo 'MYHYV', fue elegida para presentar el programa más importante de los fines de semana y sustituir a Toñi Moreno en 'Viva la vida'. Como consecuencia, desde 2018, es la conductora de este espacio de Telecinco y continúa siendo una de las presentadoras estrella de la cadena.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Su pasado como reportera de guerra

Aunque se la reconoce por ser una conocida presentadora de entretenimiento o crónica social, Emma García cuenta con un pasado como reportera de guerra. La presentadora ha pasado por diferentes puestos como periodista antes de convertirse en una estrella de Telecinco. En una entrevista para la revista 'Pronto', la comunicadora reveló que, aunque desde muy pequeña supo que quería ser periodista, nunca tuvo en mente trabajar delante de la cámara, ya que siempre quiso escribir.

En el mencionado medio, García recuerda que comenzó de redactora en un periódico de la universidad en la que estudiaba, pero terminó yéndose a Bosnia de reportera: "Quería viajar mucho y estar en el lugar donde sucedían los hechos para contarlo, pero no me planteé nunca ser presentadora". Antes de terminar la carrera, le ofrecieron hacer prácticas en la agencia OTR Press y ella aceptó: "Y como los periodistas que trabajaban allí estaban de vacaciones, dije: '¡Pues yo me voy a Bosnia!' Fíjate, estaba en cuarto de carrera".

Lo que le empujó a aceptar la oferta fue que ya había estado anteriormente en Bosnia, aunque trabajando para la Cruz Roja: "Me fui desde Bilbao de voluntaria a repartir alimentos, así que les dije: 'Yo ya tengo experiencia, puedo ir sin ningún problema'". “Estudiante universitaria cumpliendo mi sueño de 'reportera de guerra'. Dos veces fui a Bosnia... luego la vida me llevó por otros terrenos y me hizo correr otros riesgos”, comentaba en sus redes sociales.

A raíz de esto, fue un amigo suyo quien le animó a hacer un casting para la televisión: "Me presenté al casting sin ninguna gana. Cuando terminé, me dijeron: 'Si te cortas un poco las melenas salvajes que llevas, te cogemos'. Y acepté la propuesta".





Su conflicto con Bertín Osborne

Los rumores de la supuesta mala relación entre Emma García y Bertín Osborne surgieron cuando el cantante desapareció de manera repentina de 'Viva la vida', donde colaboraba habitualmente. Todo sucedió a raíz de un momento que compartieron en pantalla donde el comunicador no dejó de piropear a la presentadora, lo que fue muy criticado en redes sociales.

“Qué guapa”, soltó Bertín a García nada más entrar en plató. “Qué bien te sienta, qué guapa”, repitió el entonces colaborador. Ante esto, la presentadora se limitó a decir que iban “un poco conjuntados” al ir vestidos de azul marino. “Pero que estás muy guapa, que te sienta fenomenal eso”, insitió Osborne. “Bueno, no sé si se puede decir eso ahora, igual me denuncias”, agregó el cantante entre risas.

“Tú me has dicho y yo te he dicho tú también, pero es verdad que estamos en un momento un poco susceptible”, señaló la presentadora. “Con mucha razón, ¿Eh? En muchas ocasiones con mucha razón”, remarcó ella. “En algunas, sí”, comentó Osborne. “En muchas”, zanjó la comunicadora.

Desde entonces, las apariciones de Bertín en el programa de Telecinco comenzaron a ser muy de vez en cuando, lo que alarmó a los espectadores de un supuesto mal rollo entre ambos. Sin embargo, en cuanto el rumor les llegó, tanto al presentadora como el cantante quisieron desmentirlo.

"Es para descojonarse. Menos mal que nos conocemos, que podemos hablar y que hemos vivido juntos estas semanas", reconocía García. "Yo vengo cuando puedo porque hago conciertos los fines de semana... No nos hemos peleado señores. La adoro", aclaraba el artista, dejando claro que no había ningún tipo de mala relación entre ellos. Por su parte, la periodista reconoció que tanto tiempo trabajando con el presentador de 'Mi casa es la tuya' le ha ayudado a conocerle más: "Me ha gustado". "No lo digas ni en broma", bromeó Bertín para alimentar los supuestos rumores y sin poder retener la risa.









Enemistada con María Teresa Campos

A diferencia de con Bertín Osborne, las diferencias entre Emma García y María Teresa Campos no eran un secreto. Cuando La Campos presentaba 'Día a día' como la estrella de Mediaset, una joven Emma acababa de llegar a la cadena para estrenarse en la franja vespertina con 'A tu lado'.

En aquel momento, la voz de la matriarca de Las Campos tenía una gran repercusión, por lo que sus comentarios sobre 'Gran Hermano' ofendieron a muchos familiares de los concursantes, ya que era capaz de influenciar a los espectadores sobre movilizar sus votos a favor o en contra de determinado concursantes de la casa de Guadalix. Por este motivo, la madre de uno de los participantes llamó una tarde al programa presentado por Emma García para descargar toda su ira contra la presentadora de 'Día a día'.

La presentadora no supo reaccionar y no frenó los constantes insultos de la madre del concursante hacia su compañera, lo que significó el inicio de una tensa relación entre ellas, ya que a María Teresa Campos le sentó muy mal que no diese la cara por ella. Aunque ninguna habló de lo sucedido, sí comentaron algunos de los momentos que vivieron tras las cámaras.

La presentadora vasca aseguró en una entrevista para ETB que lo pasó muy mal por el recibimiento de La Campos cuando llegó a Telecinco: "Lloré. Lloré porque era una niña, era sensible y esperaba cariño de una persona a la que yo admiraba y no me lo dio. Que tampoco tenía por qué dármelo".

Desde entonces, María Teresa siempre se ha mostrado muy rencorosa con García, ya que además ocupó el hueco en la parrilla de la cadena que ella lideró durante años. Como consecuencia, la madre de Terelu Campos aseguró que "nunca se sentaría en Viva la vida para conceder ninguna entrevista". Sin embargo, incumplió su promesa en enero de 2021.









Las críticas de su propio equipo tras las cámaras

Desde su sonado conflicto con María Teresa Campos, muchos son los rumores que han señalado el mal carácter de la presentadora de 'Viva la vida'. Algunos colaboradores que han trabajado con ella coinciden en que es muy estricta en su labor de presentadora, ya que frena a los tertulianos antes de que acaparen el programa.

Así lo contó Diego Arrabal en 'Viva la vida', espacio en el que trabaja codo con codo con la presentadora. El colaborador confesó cuál fue su impresión de García cuando la conoció: “Eras muy borde, lo hablábamos por detrás y decíamos ‘ya está cabreada’. Has cambiado por completo, aunque sigues siendo dura”. Esto no le sentó demasiado bien a García, quien no dudó en defenderse: “Una cosa es ser dura y otra es ser borde. Llegué aquí de la ETB y el primer día ya la tuve y dije: 'o me impongo o me comen'”.

"A mí me echaste del plató al tercer día", volvió a reprocharle Arrabal. "Pero no era borde. Creo que yo veía ciertas cosas... Entonces, lo que tenía era cierta personalidad, ciertas cosas claras. Luego era una pava para otras", se justificó la presentadora.

A raíz de esto, la periodista quiso contar una anécdota para demostrar cómo es su carácter con un toque de humor: "Yo llegué un domingo y tuvimos una especie de piloto del programa del lunes. Recuerdo que llegué, no conocía a nadie y me dijeron: 'Te vamos a alisar el pelo, pero no te vamos a lavar la cabeza'. Y yo dije: 'Pues no'. Y ellos insistían: 'Que tenemos al consejero delegado esperando', así que les respondí '¡Pues que venga y le cuento mi problema!'".





Sin embargo, Arrabal no era el único que pensaba así de la presentadora. Pipi Estrada compartió plató con García durante años, ya que fue asesor del amor en 'MYHYV' cuando ella presentaba el espacio. Aunque delante de las cámaras todos parecían llevarse muy bien, Estrada no guarda muy buen recuerdo de trabajar juntos.

“Defino mi experiencia con Emma García con la siguiente frase: ‘ni una mala palabra, ni una buena acción’. Yo la llamaba ‘Sor valores de la escalera’ por su comportamiento con el equipo. Iba predicando su moralidad a todos, pero no la aplica para ella misma”, decía el colaborador para una entrevista.





Dadas estas críticas, García decidió pronunciarse al respecto."Siempre he controlado muchísimo mis emociones, es una coraza y probablemente por timidez. Soy muy introvertida. Quizás eso ha creado una imagen fría y distante de mí que no se corresponde con la realidad. Cuando no me conoces, hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco", se justificó la presentadora.

"No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años, pero prefiero ser yo misma. Yo llegué a 'Viva la vida' diciendo: 'voy a mostrar mis emociones cuando lo tenga que hacer'. Estoy feliz", contó, asegurando que ha decidido cambiar su actitud frente a las cámaras.

"Tengo la sensación de que todos llegamos aquí con una mochila y que todos la hemos ido soltando por el ambiente de respeto y admiración que tenemos aquí", agregó, haciendo referencia al equipo que forma junto al resto de trabajadores de 'Viva la vida'.

La opinión de Terelu sobre Emma García

Dados todos los rumores que circulan en Mediaset sobre la presentadora de 'Via la vida', Terelu Campos fue a su primer día como colaboradora del programa con cierto temor. Sin embargo, unos días con Emma García le bastaron para darse cuenta de que solo eran comentarios que se qudaban tras los focos. Así lo manifestó en su blog de 'Lecturas'.

“Había escuchado de Emma García de todo en los pasillos. Que era una persona complicada para trabajar, que había que tener cuidado, que le molestaba no sé qué... Os lo diría con pelos y señales, pero no lo recuerdo todo”, comienza escribiendo la colaboradora. “Ante esas habladurías me encontraba cuando me puse a trabajar con alguien que llevaba muchos años en Mediaset. No la conocía de nada. Tuve en cuenta que esos comentarios también los habían hecho de mí y no eran ciertos”, reconocía la hija de María Teresa Campos.

“Me impresionó mucho el cariño y el respeto profesional con el que Emma me recibió el primer día que empecé. Después de dos años, me encanta la complicidad que tenemos con una sola mirada y me siento reflejada en ella en muchas cosas", recordaba. “No sabéis cómo se prepara el programa días antes: está pendiente de todos los temas que se van a tratar. Para presentar un programa y llevar las riendas durante cinco horas hay que tener carácter. Ella lo tiene: malo en algunos momentos y bueno en otros muchos”, asegura la comunicadora.

“Cuando la llamo María Emma, que es su verdadero nombre, me siento más cómplice y amiga. Ella siempre ha sido sensible con mi dolor y ha empatizado conmigo como nunca esperé. Trabajar y conocerla ha sido uno de los descubrimientos de mi carrera... Gracias por la pasión, por el corazón y por la profesionalidad que pones en tu trabajo... Es un orgullo trabajar contigo porque te admiro, te quiero como persona y siento que tengo una mano amiga cuando más lo necesito”, zanjaba.









El truco estético que le hacían en 'A tu lado'

Emma García dio el gran salto en 2002 cuando fue fichada por Telecinco para ponerse al frente de 'A tu lado'. Aunque fue una de las mejores etapas de su trayectoria profesional, reconoce que no fue fácil sobrellevar lo profesional con lo personal: “Lo más complicado es que no me daba tiempo a hacer nada: iba de casa al programa y del programa a casa. Me acababa de casar, mi marido estaba en Donosti y yo aquí”.

“La verdad es que vivimos absolutamente de todo porque fue un programa en directo durante más de cinco años y sin mucho límite a veces a la hora de que los colaboradores hablaran. Ellos eran unos veteranos y yo era una niña”, recordaba la presentadora en una entrevista para 'Pronto'. “Una de las cosas graciosas era que querían que yo aparentase más edad y le pedían a la maquilladora y a la peluquera que me pusiesen más mayor, y yo no lo entendía... En esa época me quedé embarazada, di a luz… Fueron cinco años muy importantes en mi vida”, confesaba.









Se hizo cargo de la defensa legal de unos invitados de 'Viva la vida'

La presentadora celebró su 46 cumpleaños en pleno directo de 'Viva la vida'. Por este motivo, sus compañeros del programa decidieron darle una sorpresa. Esta resultó ser una llamada de teléfono que ella no esperaba para nada, ya que la conexión que tenía con los que estaban al otro lado del teléfono desvelaba un emotivo gesto que tuvo la presentadora y que nunca había contado en público.

Semanas antes, el programa de Telecinco dio voz a la complicada historia de Alberto. Este joven grabó a su padre, alcohólico, que vivía con su madre. El las imágenes el hombre aparece dormido en el suelo y desnudo entre la basura. "Esto que veis aquí es mi padre, que vive con su madre de 83 años", contaba Alberto muy preocupado, ya que temía que su padre pudiese hacer daño a su abuela. Esta historia conmovió tanto a los espectadores como a todos los presentes en el plató.

"No puedo más con esto. Lo he grabado por si en algún momento me viera delante de un juez, explicarle lo que estaba pasando y no lo que hubiera podido pasar en un momento puntual. La justicia no me lo está poniendo nada fácil", decía Alberto. La historia conmovió tanto a la presentadora que decidió actuar fuera de cámaras.

García se reunió con Alberto y su abuela, se abrazaron y, desde ese momento, la periodista decidió hacerse cargo de su defensa legal. Por este motivo, Alberto y su abuela no dudaron en dedicar unas bonitas palabras a la presentadora que tanto les había ayudado: "Hola Emma, quería felicitarte y agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, también de parte de una persona que no está aquí, que es mi abuelo, que descanse en paz, y que estaría muy orgulloso y muy agradecido. pero sí hay una persona que está aquí y es mi abuela".

"Feliz cumpleaños ante todo. Muchas gracias, Emma, porque detrás de esa sonrisa hay un ser humano maravilloso, con palabras de consuelo y de ánimo. Que seas muy feliz", decía entonces la abuela del joven. "Qué cabrones sois", reaccionó entonces la presentadora, dirigiéndose a sus compañeros, ya que estaba muy emocionada por la llamada. ”Queremos agradecerte todo lo que has hecho y estás haciendo por nosotros", dijo Alberto. "Todo mi agradecimiento y mi amor hacia ti y que cumplas muchos más, Emma", agregó la mujer.









Familia

La presentadora suele ser muy cuidadosa con su vida privada. Sin embargo, lo único que se conoce es que está casada con Aitor Senar desde 2000 y tiene una hija, Uxue, de casi 15 años. Emma García presume de mantener una estrecha relación con su pequeña y así lo demuestra en sus redes sociales. No obstante, Uxue nunca ha llevado demasiado bien la fama de su madre. “A ella nunca le ha gustado nada que me reconozcan. Ella es muy discreta y no le hacía ninguna gracia que nos interrumpiera la gente cuando íbamos por la calle hablando y tampoco le gustaba que en el cole le preguntaran ni se enterasen de quién era su madre, no quería ser el centro de atención”, cuenta la comunicadora en una entrevista para 'Pronto'.

“No me ha visto mucho, pero ahora directamente no me ve porque los fines de semana está en otras cosas”,respondió cuando le han preguntado si a su hija le gustaba verla en televisión. Y aunque todavía no tiene claro a que se dedicará cuando sea mayor, la presentadora cree que no seguirá sus pasos porque “ha pasado por diferentes fases en las que ha querido ser un poco de todo. Ojalá haga algo que le guste para que su trabajo sea su pasión”, declaraba. A pesar de ello, tiene claro que se parece mucho a ella en el carácter porque es “autoexigente, muy discreta, introvertida y pasional. Y cabezota”.

Además de su hija, la comunicadora solo ha tenido un amor en su vida: Aitor Senar. La pareja comenzó su relación cuando ella apenas tenía 16 años. Se casaron en 2000 en la playa de Zarautz y, en 2006, tuvieron a su pequeña. Llevan muchos años juntos, pero no siempre ha sido fácil, ya que, por motivos profesionales, han tenido que mantener la relación a distancia en varias ocasiones. Cuando García fue fichada para Telecinco, ella tuvo que mudarse a Madrid y él se quedó en País Vasco. “Nos echábamos de menos y se vino”, contaba ella.

A pesar de los obstáculos, ella tiene claro la manera en la que han conseguido mantener una relación tan sana y duradera: “Que siempre nos hemos dado espacio y tiempo, nos hemos apoyado y hemos dejado que cada uno continuase con su trabajo, con sus sueños y teniendo esa independencia necesaria... Ha sido una relación a distancia hasta hace no tanto tiempo. Igual la clave ha sido ésa: verse poco, lo justo, pero verse. Tener calidad de tiempo juntos en lugar de cantidad”, contaba en el mencionado medio.













Aficiones

Aunque siempre ha dejado claro que adora su trabajo, la presentadora disfruta de otras aficiones en sus días libres. A Emma García le encanta todo lo que tiene que ver con el deporte, por lo que se pone en forma con su entrenador personal “dos o tres veces a la semana”. “Ando y corro”, asegura la periodista tras reconocer que le encanta el gimnasio y la naturaleza.

“Me libera, es mi vía de escape. No le dedico todo el tiempo que me gustaría, pero soy constante. En general, mi vida es muy sencilla y, de hecho, trabajar en fin de semana te cambia los ritmos. Ahora estoy más con mi marido, coincidimos más, también voy a la montaña y estoy con mis amigos en comidas o cenas tranquilas... Otra afición que tengo es leer, lo hago mucho, pero siempre me falta tiempo”, contaba en una entrevista para 'Pronto'.

Asimismo, también le encanta la música. Hace años, la comunicadora cantaba y tocaba la guitarra, pero el trabajo le obligó a dejarlo aparcado. No obstante, hace poco quiso retomarlo y se apuntó a clases de batería.

“Me puse a aprender a tocar la batería porque mi hija estaba en una escuela de música y pensé: 'Pues ya que la traigo, a ver si hago algo y aprovecho el tiempo'. El piano no me gusta, la guitarra no es lo mío y empecé con la batería y me encantó. No estoy para tocar en un grupo, aunque el profesor me dijo que tenía ritmo. Pero es muy divertido, te libera mucho de tensiones”, contaba en el mencionado medio.