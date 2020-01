Eliminan la cuenta de un niño catalán de 'MasterChef Junior' al aparecer tuits como "Arriba España"

Albert, un niño de diez años natural de Casteldelfels (Tarragona), se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la última edición de "Masterchef Junior". Su desparpajo ante las cámaras y con sus compañeros encandiló a la audiencia. Durante su paso por el concurso, confesó ser un gran fan de 'Cine de barrio' y llegó a decir que se quería ir del concurso porque necesita un ordenador nuevo y seguro que se lo regalaban si le expulsaban. “Es que si me quitan nota me puedo ir en la segunda semana y yo me quiero quedar 3 semanas exactas, ni más ni menos. Aburre a veces 'MasterChef', verlo y hacerlo. Pensaba que hacerlo no me aburriría, pero también un poco”, dijo dejando sin palabras a los jueces.

Pese a su sinceridad y alegría en la cocina, Albert fue expulsado del concurso. Sin embargo, Albert sigue siendo noticia por asuntos que van más allá del programa. En su cuenta de Twitter, han aparecido una serie de publicaciones con alusiones al grito de “arriba España” y menciones a Santiago Abascal. Tras la polémica generada en las últimas horas, la cuenta ha sido eliminada por el talent culinario. Supuestamente, la cuenta era gestionada por los padres del menor.

Debido a sus mensajes políticos, el programa ha decidido borrar la cuenta. Algunas fuentes ya hablan de un posible hackeo. Le habían hackeado, o se habían hecho con su contraseña y enseguida la desactivamos. La idea es reactivarla para que siga subiendo cosas del programa", explican desde MasterChef al diario "20 minutos".

Muchos de los tuits han generado polémica en las redes sociales. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mencionó en su timeline con el siguiente mensaje: “Please, send a #arriba_españa” (por favor, envíeme un #arriba_españa). Después llegó el gif de la bandera española con el mismo grito de “Arriba España" e incluso, una mención al líder de Vox Santiago Abascal en la que aparecía un “qué viva España” y un gif de militares con banderas españolas.