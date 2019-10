Elena Furiase justifica su tremenda metedura de pata y reprocha con dureza a sus detractores

La explicación científica sobre el cambio climático de Elena Furiase en el programa de Telemadrid 'Vuelta al cole' este domingo, 20 de octubre, ha sido la fuente de numerosas críticas. Algo por lo que la exconcursante de 'Mastechef celebrity 4' se ha disculpado una y otra vez. Por ese sonado gazapo se ha disculpado y ha recriminado la actitud de algunos detractores.

Para pedir perdón una última vez lo ha hecho a través de sus redes sociales y ha publicado este extenso mensaje por este motivo: "Me he disculpado y lo volvería a hacer. Sé que el calentamiento global no tiene nada que ver con lo que dije. No me esperaba la pregunta y por los nervios me quede en blanco. Pero me asombra la facilidad que tienen algunas personas de insultar sin conocerme de verdad, solo por un error, garrafal, pero un error. Soy la primera avergonzada, pero también soy humana, cometo errores, los acepto y por supuesto aprendo de ellos, pero el ensañamiento público al que nos exponemos por ser caras conocidas a veces duele. Gracias de corazón a los que mostráis cariño".

error, garrafal, pero un error. soy la primera avergonzada.pero también soy humana, cometo errores, los acepto y por supuesto aprendo de ellos, pero el ensañamiento público al que nos exponemos por ser caras conocidas a veces duele.Gracias de corazón a los que mostráis cariño���� — Elena Furiase (@FuriaseElena) October 22, 2019

La hija de Lolita Flores ha aclarado que su intención no era la de confundir a los niños que entrevistan a los famosos en el espacio de la cadena pública de la Comunidad de Madrid: "A los niños le explicaron de que iba, ellos eran los que me ponían a mi a prueba. Te aseguro que yo no les he confundido. ¡Al revés! ¡Son más listos!".