Edurne revela el riesgo físico al que se expuso en secreto en una prueba de 'Got Talent': "Nadie lo sabía"

Edurne se ha convertido en toda una estrella de nuestra televisión. La cantante es fija en gran parte de las propuestas más ambiciosas de Telecinco. Y es que además de por su belleza indudable y su talento, la madrileña ha demostrado no tener miedo a nada. Incluso cuando por exigencias del guion ha de someterse a pruebas inverosímiles y peligrosas.

Es lo que ocurrió este viernes en la nueva edición del programa ‘Got Talent’. Edurne fue protagonista de uno de los momentos más peligrosos y recordado por todos.

Edurne, totalmente aterrada por una prueba de ‘Got Talent’

La miembro del jurado tuvo que subir al escenario a petición del concursante que lanzaba cuchillos para hacer de “conejillo de indias”. La prueba consistía en que ella se quedara muy quieta con un panel en su barriga donde el protagonista lanzase un cuchillo con los ojos vendados mientras al mismo tiempo, caían pétalos desde arriba. Doble dificultad para el lanzador de cuchillos.

La presentadora madrileña reconoce haberlo pasado realmente mal pero no solo por la peligrosidad de la actuación, sino porque en esos momentos ¡estaba embarazada!. Una noticia que por aquel entonces no había comentado todavía a nadie. De ahí que se viera una visible preocupación en la cara de la cantante a la hora de ser la “receptora de un lanzamiento”. Como es obvio, a Edurne se le escaparon ciertas muestras de nerviosismo. "Por favor, no puedo, no puedo... por favor, por favor..." decía con cierto temblor en la voz.

“Pues sí, ya estaba embarazada en ese momento, pero nadie lo sabía aún!!! De ahí también mi miedo... suerte que salió bien!!”, comunicaba la artista a través de sus redes sociales una vez que terminó el programa. Un tuit, que sin embargo, borró horas después.

En el vídeo publicado por la cantante se puede ver el rostro de pavor real que tienen tanto ella como el público, atónito por lo que estaba pasando, y eso que nadie conocía todavía la noticia de su embarazo. Eso sí, una vez finalizada la actuación y con un éxito increíble, la cara de Edurne y el jurado pudo mostrar una mayor relajación.

Otra noche impactante en el programa

Y es que el programa de ‘Got Talent’ no deja nunca de sorprendernos. En la segunda noche de pruebas, una artista francesa dejó a todos helados. Vestida como si fuera la mismísima Marilyn Monroe, Coraly Corazón, como se llamaba la joven, dejó boquiabierto al jurado con su increíble espectáculo.

Clavos introducidos en la nariz, cubos colgados de los párpados, una enorme espada que tuvo que sacar Dani Martínez de la garganta de la concursante y un sinfín de hazañas peligrosas que trajo consigo Marilyn Monroe durante su actuación."He pensado que no te debe costar nada hacerte el test PCR", decía Mejide a modo de broma tras ver como si incrustaba fácilmente los clavos en la nariz. Pero el broche final que la llevó a conseguir el ‘sí’ de los tres jueces fue cuando dejó a todos sin habla y totalmente helados al grabarse un corazón en las mejillas. Algo que dio miedo, supuso grima y malestar, pero que demostraba la habilidad real de la concursante. Sin duda una noche impactante para todos con muchas sorpresas que dejaron al programa sin palabras.

Aunque de todos los que se han vivido hasta el momento, el que aconteció anoche se lleva la medalla de oro de los momentos más escalofriantes de la historia del programa tras la situación que vivió Edurne y que consiguió poner a todo el país con los pelos de punta.



