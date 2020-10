El duro varapalo para Carlota Corredera que puede condicionar su futuro en la televisión

Tiempos de incertidumbre para Carlota Corredera. La famosa presentadora de Mediaset no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Una vez que ha concluido la temporada de "Hormigas blancas", Corredera no tiene un espacio fijo en Mediaset y apenas aparece ya en las ediciones de tarde de "Sálvame". En definitiva, la gallega no tiene suficiente presencia en televisión.

Además de que eso perjudique a su carrera, a Carlota también le preocupa mucho las consecuencias económicas de este momento de gran incertidumbre profesional. Según publica esta semana la revista "Lecturas", ella teme no poder afrontar los gastos de la construcción de su nueva casa. Junto a su marido, Carlota se está construyendo una hogar a 16 kilómetros de Madrid. El nuevo domicilio tendrá unos 250 metros cuadrados y el solar sobre el que se edifica tiene 272 m2.

Carlota compró los terrenos a finales de 2017, cuando su carrera televisiva estaba en plena ebullición. Las obras ya están en marcha y la pareja tuvo que pedir una hipoteca de 250.000 euros. Los amigos cercanos a la presentadora aseguran que con lo que facturaría por "Sálvame" dos días a la semana le sería difícil hacer frente a sus gastos.

EL AUGE EN TELEVISIÓN DE CARLOTA CORREDERA

Carlota Corredera se licenció en periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela en 1997. Sus inicios en el mundo del periodismo fueron como redactora en "La voz de Galicia". En la televisión aterrizó durante 2003 en Antena 3, cadena en la que llegó a ser subdirectora del espacio "Sabor a ti", que presentaba Ana Rosa Quintana.

Después, pasó a Telecinco para dirigir programas como "TNT", "El laberinto de la memoria" y "Hormigas blancas". En 2009, le dieron la oportunidad de dirigir "Sálvame" y "Sálvame Deluxe" (más tarde conocido como Sábado Deluxe). En este último estuvo hasta 2013. Después, Carlota Corredera ha presentado diferentes espacios como "Las Campos" o "Cámbiame".

Además de presentadora, Carlota Corredera también es escritora. El 18 de mayo de 2017 salió a la venta su primer libro llamado "Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud". A finales del año pasado, sacó un segundo libro: "Hablemos de nosotras".

Carlota Corredera tampoco olvidará que el 28 de marzo de este año fue nombrada "Viguesa distinguida". Un momento muy dulce para la presentadora en su tierra. Ahora, Carlota busca enderezar de nuevo su carrera profesional. Seguro que dentro de muy poco la veremos de nuevo al frente de nuevos programas de televisión y que sus problemas económicos derivados de la casa que se está construyendo quedarán en el olvido.

