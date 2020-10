El duro motivo por el que Marta López ha roto para siempre su relación de amistad con Lydia Lozano

Marta López vuelve a respirar tranquila. La colaboradora de "Sálvame" y otros espacios de Telecinco ha recuperado su asiento en el programa de la tarde después de haber estado un mes fuera de Mediaset por unas imágenes en las que se le veía en un concierto junto a amigas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Esta situación fue considerada como inaceptable por parte del grupo, que emitió un comunicado para señalar que prescindían de ella. Un jarro de agua fría que ha provocado un deterioro físico y de salud en Marta López, que en este mes ha perdido 13 kilos por culpa del disgusto.

Desde hace dos semanas ya está de nuevo en los platós de Telecinco después de haber podido demostrar que no se saltó ninguna norma y que no estuvo expuesta al coronavirus. Pero Marta López quiere pasar factura a sus compañeros de programa, puesto que muchos no le dieron el apoyo que ella necesitaba en sus momentos más duros.

En una entrevista en la revista "Lecturas", Marta López recuerda que su amiguísimo Kiko Hernández, que fue quien tuvo que leer en directo el comunicado de Mediaset, le bloqueó del teléfono porque no entendía que su compañera hubiera sido tan imprudente. "Le vi incómodo y pasándolo mal. Yo no sabía nada, me pilló por sorpresa", asegura Marta. Días después, Marta le explicó la situación y pudieron arreglar las cosas. De hecho, Kiko ha sido ahora su gran apoyo junto a Miguel Frigenti y Laura Fa.

¿Y su mayor decepción? Marta López no tiene dudas: Lydia Lozano. De hecho, la colaboradora cree que ya nunca más podrá recuperar su relación de amistad con ella por las críticas que la periodista ha vertido contra ella en estos últimos meses. "No creo que se arregle, pero no le tengo ni rencor ni rabia. Me dice mañana que necesita que le dé sangre y se la doy", asegura en la publicación.

De Belén Esteban tampoco recibió ninguna ayuda, pero con ella es más comprensiva. "No me ha escrito. Tenemos un trato maravilloso, pero no eché en falta un mensaje de ella. No hemos coincidido apenas. Belén Esteban es buena persona pero yo en ese momento era la apestada de España. Era muy difícil hacer algún tipo de declaración cariñosa. Creo que lo hizo bien", ha asegurado.

Por último, Marta también se guarda una bala para su compañero Rafa Mora. "Se pasó muchísimo. Dijo que soy una sinvergüenza y pidió que no me dejaran entrar en Telecinco", señala a "Lecturas".

Tras pasar el momento más duro de su vida, Marta López respira ahora tranquila al haber recuperado su trabajo y mantener una relación sentimental con Efrén, que ha sido su apoyo fundamental en estas semanas. Con esta historia de amor, Marta también está olvidando el duro trance que sufrió cuando toda España supo que su ex Alfonso Merlos le estaba engañando con una joven periodista de Telecinco. Un 2020 muy intenso para Marta y lleno de malos momentos, pero que Marta encara ahora con alegría y optimismo.