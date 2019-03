Duran Lleida saca los colores a TV3 por su descarado apoyo al independentismo

El exlíder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, concedió este sábado una entrevista al programa 'Preguntes Frequents' de TV-3 que presenta Cristina Puig. El dirigente se mostró muy duro con Puigdemont, Mas... y también con la propia televisión que lo entrevistaba. De Puigdemont dice que es un cupero más que un convergente. "Es un iluminado, en el sentido más negativo de la palabra. Se salta la ley. Hace barbaridades. Miente, y no es la primera vez que lo hace", señala en la entrevista. De Mas dice que le falta consistencia y, además, está mal asesorado. "Entregó el país a la CUP y a Puigdemont", dijo también.

Pero los mejores calificativos se los dedicó a TV3. Cristina Puig le preguntó: "En su libro dice que TV-3 trabaja para ganar complicidades a favor de la independencia. ¿En qué se basa?". Duran Lleida, sin cortarse, le responde: "Pues en este mismo programa, por ejemplo (...) No nos engañemos. No hagamos trampas. En los últimos tiempos TV-3 está jugando, descaradísimamente, la carta independentista. Ahora la veo muy poco ", reconoció Duran. "Yo he visto una entrevista al señor Espadaler inadmisible", recordó el expolítico democristiano.

La respuesta dejó con una sonrisa tibia a la presentadora. Su respuesta, además, intenta eludir cualquier polémicas con el exlíder de Unió: "Nos hemos atascado". Duran Lleida también se refirió a los encarcelados por el procés como "políticos presos" y no "presos políticos".