La dura reprimenda de Silvia Abril con un concursante por cometer un fallo en '¡Ahora Caigo!'

La polémica sucesión de Arturo Valls en '¡Ahora caigo!' levantó ampollas entre gran parte de los seguidores del concurso vespertino de Antena 3. Silvia Abril se convirtió en la primera sustituta que reemplazó al popular presentador en verano en el programa que ha congregado a una media de 1.750.000 telespectadores frente a la pantalla (16'2% de cuota de pantalla) hasta diciembre de 2018.

Abril está cada tarde en el punto de mira, pero esta vez el peso de la presión ha recaído en un concursante que ha cometido un gran fallo gramático, cuando la presentadora le ha preguntado qué palabra era un pronombre de las tres respuestas a escoger: "A, por o ellos".

El participante ha fallado y ha elegido la opción de la preposición 'por'. Silvia Abril no podía creer lo que acababa de escuchar y ha dedicado una dura reprimenda, a modo de profesora de colegio: "¡Pero vamos a ver, pero vamos a ver! Los pronombres: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ¡ellos!".

El concursante, que no parecía nervioso en ningún momento, no le ha dado demasiada importancia a su grave error: "Bueno, un fallo, un fallo. No pasa nada...". "¿Un fallo?", ha sentenciado Abril con sarcasmo.

Desde que en 2003 empezó a colaborar en 'Homo zapping', la intérprete de 'Bajo el mismo techo' y 'Anacleto: agente secreto' no ha parado de trabajar en televisión, en 'Buenafuente', 'Me resbala', 'En el aire' y 'Late motiv'. Ha estado al frente de 'Las noticias de las 2', 'Caiga quien caiga' y 'Juego de juegos' y ha participado en la cuarta temporada de 'Tu cara me suena' y en la segunda de 'Masterchef celebrity'.

Arturo Valls, por su lado, ya ha grabado el 'docu-reality' 'Por el mundo a los 80', que se está emitiendo cada jueves por la noche, y está preparando las nuevas entregas de 'Me resbala', que contará con un elenco brillante: la propia Silvia Abril, Carlos Latre, Monaguillo, Edu Soto, Anabel Alonso, Vaquero, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón y Laura Sánchez, entre otros.