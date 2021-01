Dura pérdida para Jorge Javier Vázquez: "Le consuela saber que no ha sufrido"

Jorge Javier Vázquez estuvo este fin de semana al 100% en los diferentes 'Deluxe', lo que nadie sabía es que solo unas horas antes había tenido una pérdida familiar importante y que su madre estaba destrozada. ''El viernes por la noche falleció mi tía Flora, la única hermana que le quedaba viva a mi madre'', cuenta el presentador en su blog de Lecturas. ''Hablo con mi madre y le consuela saber que no ha sufrido'', confiesa.

''No tiene muchas más ganas de conversación, cuelga pronto el teléfono con la excusa de que tiene que sacar a la calle su perrita. La entiendo. Cuando una muerte cercana aparece en tu vida te aparece ampararte en el silencio, quizá porque así es más fácil conectar con los recuerdos que deja la persona que se ha ido'', comparte con dolor Jorge.

Un punto de inflexión para él

Una noticia que le deja 'en shock', ya que supone para él hacer balance y una reflexión personal profunda. Estos últimos años han sido una auténtica noria de emociones para Jorge, porque desde que sufrió el ictus y tuvo que ser intervenido, el comunicador ha tenido que cambiar hábitos de vida, bajar el ritmo laboral y también ha desarrollado inseguridades que le llevaron a estar de tratamiento con pastillas para la ansiedad y evitar caer en una fuerte depresión. Cuando la salud está en juego, las cosas cambian.

La muerte de su tía ha provocado que Jorge Javier haga una introspección importante y le surjan miedos sobre el poder morir. ''Me inquieta saber si seré consciente de que me voy a ir porque una enfermedad así me lo anunciará -él tiene un problema ya de por vida tras dos ictus-. Si entre el tiempo que me lo comuniquen y la marcha viviré con angustia. Una de las cosas que más me preocupa es que cuando llegue ese momento pueda vivirlo con el mínimo temor posible. E incluso con una placentera sensación cercana a la curiosidad, fabulando con qué viene después'', revela. ''Solo saber que voy a decidir parte de mis esfuerzos a prepararme para cuando llegue el momento me tranquiliza. No quiero que uno de los hemos más transcendentales de mi vida me pille sin saberme el texto'', concluye diciendo con gran generosidad a la audiencia.

No todo el mundo es capaz de hablar abiertamente de sus miedos, sus dudas. De asumir que tiene una enfermedad grave, que su vida ya ha cambiado y debe tener mucho cuidado para evitar más sustos. Jorge Javier Vázquez lo tiene claro, él es consciente de cómo son y cómo están las cosas. A partir de aquí, trabajará en la aceptación.