La dura pelea entre Mónica Hoyos e Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Eres una sinvergüenza"

La gala de este jueves ha sido una de las más tensas de toda esta edición. Mónica Hoyos e Isabel Pantoja se han enfrentado en la Palapa y han tenido un duro cruce de declaraciones. Después de la unificación, la relación entre ellas se ha vuelto insostenible, a lo que hay que sumar la nominación de la tonadillera a Mónica.

Algo, que Mónica no le perdona porque lo considera una autética traición. Además, ha acusado a Isabel de pactar ciertas nominaciones que después no ha llegado a llevar a cabo, dejándola “tirada”.

En ese ambiente, Mónica se ha dirigido con una frase contundente: “Yo a ti te quería de corazón, Isabel. Creo que eres una sinvergüenza”.

Isabel no se ha quedado atrás y a denunciado la estrategia de Hoyos, porque cree que está buscando la polémica para ganar protagonismo. "Tú a mí no me has ayudado nunca", le ha contestado Pantoja.

Esa reunificación de la que hablamos ha traído consigo más consecuencias. La relación que ha surgido entre Albert y Mónica, inexistente hasta el momento, ha tenido como punto común las críticas a Isabel Pantoja. Los dos comparten que la cantante dirige al resto como le viene en gana, lo que ha hecho salir a la luz la palabra “madastra”.

La unión de Albert y Mónica tiene una explicación clara. Albert está viviendo uno de los peores momentos en 'Supervivientes 2019'. La gota que ha colmado el vaso ha sido el excesivo corte de pelo al que ha sido sometido para poder devorar un delicioso pollo asado con patatas. El pertiguista profesional acordó con la organización del programa que recibiría la recompensa a cambio de pelarse al cinco, pero un supuesto error hizo que le raparan: "¡Uf! Esto es muy corto, ¿no? Bueno, ya de perdidos al río. Por favor, deja arriba un poquito más largo. ¡Lo que hay que aguantar!", ha expresado el concursante, mientras lloraba.