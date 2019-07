Dos de los concursantes de "OT" se rebelan y cargan contra los Javis

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos en el mundo de la farándula como "Los Javis", fueron dos de los grandes artífices del éxito de "Operación Triunfo 2017". Ambos, a través de sus clases de interpretación dentro de la Academia, sacaron lo mejor de Amaia, Alfred, Aitana y el resto de concursantes. Fueron sus padrinos y, gracias a ellos, han encontrado diferentes oportunidades una vez fuera del reality.

Sin embargo, el idilio entre profesores y alumnos se ha roto este miércoles por culpa de un vídeo de promoción de "Paquita salas", serie de ficción dirigida por los Javis para Netflix y que acaba de estrenar su tercera temporada. En un vídeo subido a Youtube, el personaje de Noemí Argüelles (interpretado por Yolanda Ramos) da unas clases de redes sociales a los espectadores del programa y se mete con algunos de los exconcursantes del programa de TVE.

"En las redes sociales puedes ser quien te imagines que quieras ser. Mira, Thalía. Esa chavala no se comía una mierda. Me dijo: 'Tengo menos gusto que Juan Antonio'. E hice que le hackeara un turco. El turco era yo", señala en el vídeo

Thalía y Juan Antonio son dos de los concursantes de la edición de 2017, que fueron alumnos de los Javis. Marina, compañera de ambos, denunció a través de las redes sociales que el vídeo no le hacía gracia. "El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto", ha dicho.

Juan Antonio, uno de los citados, se ha dirigido directamente a uno de los Javis para quejarse por el vídeo. "Una actriz que no trabaja es una superviviente. Os creí. Pero si dices que una cantante que no tiene tanto curro no se come una mierda... Pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo xq como actores terminasteis detrás de una barra.

Javier Calvo le ha respondido al instante. "¡Hola, Juan Antonio! Nosotros no escribimos ni dirigimos la piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas. Hablaré con ellos", le ha dicho.

Juan Antonio ha agradecido sus palabras. "Sabes que os aprecio y lo mio no me importa porque el gusto es subjetivo y todos tenemos derecho a que nos guste lo que nos dé la gana. Pero es que lo de ella me ha dolido", ha concluido.