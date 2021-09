Doctor Carballo: su negocio fuera de la TV, su conflicto con Jesús Calleja y las críticas dentro del hospital

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferenes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios.

Licenciado en medicina por la Universidad de Alcalá, Carballo se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Doce de Octubre, adquiriendo una serie de másteres en la materia. Ha circulado por los servicios de urgencias de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, entre ellos La Paz, Infanta Sofía y Ramón y Cajal. Por otro lado, en 2014, se convirtió en vicepresidente de SEMES Madrid.

Desde principios de 2020, aparece en diferentes programas. Al sanitario se le ha visto formar parte de la mesa formada por los expertos invitados a 'Cuarto Milenio' u 'Horizonte' en Cuatro, además de 'Milenio Live' y 'La Estirpe de los Libres' junto a Iker Jiménez. Asimismo, en alguna ocasión, ha entrado en directo como invitado en 'El Programa de Ana Rosa'. Por otro lado, también ha participado en formatos de Atresmedia como 'La Sexta Noche', 'Al Rojo Vivo' y 'Espejo Público'.

Gracias a su paso por estos espacios, el doctor comenzó a destacar por presentar siempre la misma postura frente a la pandemia y ser muy crítico con la gestión del Gobierno, incluso pidió la dimisión de Fernando Simón en una de sus primera intervenciones. Además, siempre se ha mostrado a favor de la vacuna contra el coronavirus. Tanto que fue uno de los primeros sanitarios en recibir su dosis y publicarlo en redes sociales.

Su negocio fuera de TV

Aprovechando una de sus visita a 'Horizonte' para analizar la situación de la pandemia por coronavirus, el doctor promocionó uno de sus inventos. Para ello, Carballo hizo hincapié en la transmisión del virus por contacto de las manos con la boca, poniendo como ejemplo cuando bebes de un vaso que ha tocado otra persona. El médico opinaba que nadie garantiza que las manos estén correctamente limpias, por lo que era importante tener cuidado. Para ello, presentó su invento para evitar este tipo de contagio.

El colaborador presentó 'Freelips', un protector labial que se coloca en los vasos para evitar cualquier contacto físico entre los labios y el recipiente. Consiste en un dispositivo de bebida higiénico, adaptable para cualquier tipo de recipiente como vasos o tazas. "El lavado en el lavavajillas a 60º puede matar a la mayoría de las bacterias y virus, pero luego, este vaso es manipulado antes de que llegue a nuestros labios", explicaba en la web de FreeLips. "Ese simple contacto puede infectar la superficie y a nosotros al contactar nuestros labios con el vaso", agregaba.

"Este dispositivo, patentado, diseñado y fabricado en España, está constituido por unos labios interiores y exteriores que se unen en una sola pieza para facilitar su colocación en el recipiente y su uso de forma sencilla", describe en su web. "Además, evita la infección por contacto tanto de la Covid-19 como de cualquier otra enfermedad transmisible por contacto, como la gripe, que también puede transmitirse por contacto entre los labios y la superficie infectada", agregaba.

"Tras su uso, este dispositivo puede higienizarse por el propio usuario. Para ello, se puede esterilizar en el lavavajillas a 60ºC, lo que supone una vida útil de hasta 1.500 usos. Después, se puede reciclar en punto limpio para su reutilización", explicaba. "FreeLips está disponible en diferentes colores para diferenciar los vasos y garantizar su uso individual", concluye.

Este invento resultó ser muy llamativo y despertó multitud de opiniones. Muchas personas se mostraron muy críticas ante el producto, mientras que otras se mostraron muy interesadas. Tanto que, en tan solo unas horas, la elevada demanda virtual del producto provocó que la web se colapsara.

Las críticas de los compañeros de profesión

Carballo se ha convertido en un tertuliano habitual de los platós de televisión, lo que le ha proporcionado una gran popularidad. Sin embargo, su constante presencia frente a las cámaras también le ha traídos consecuencias negativas. Al haberse convertido en un personaje mediático, el doctor se encuentra expuesto a todas las críticas que puede recibir en redes sociales.

Entre las personas que opinan duramente contra el sanitario, se encuentran muchos compañeros de profesión. Algunos sanitarios reprochan a Carballo su habitual aparición en la televisión y le acusan de no trabajar los fines de semana al estar ocupado en 'La Sexta Noche'.

Durante una de sus visitas en el espacio de laSexta, muchos usuarios de Twitter, muchos de ellos sanitarios, reprocharon a Carballo que no suela hacer guardias los sábados en Urgencias. "Abrázame hasta que Carballo haga una guardia en fin de semana", asegura uno de ellos. "Cuando pase esto va a deber más sábados que letras de la hipoteca", comentaba otro enfermero.

Fue cesado de su puesto de coordinador en el Hospital La Paz

En 2019, antes de ser conocido en toda España por su intervenciones en la pequeña pantalla, César Carballo protagonizó una sonada polémica. Según contaba EFE, el doctor fue cesado de su puesto de coordinador en el Hospital La Paz sin haber cumplido su período de tiempo reglamentario, situación que SEMES denunció como producto de irregularidades adicionales en el centro. Antes de su destitución, el sanitario había solicitado recursos humanos para cubrir los meses de verano.

Tal y como comunicó, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), denunció estas "irregularidades" ya que se producen "sin causa motivada". En un comunicado, SEMES afirma que el cese ha tenido lugar por "falta de confianza", después de que el doctor Carballo haya "solicitado recursos humanos para cubrir los meses de verano" en el área de Urgencias.

La dirección del hospital, por su parte, declaró a EFE que los motivos son "puramente organizativos", fruto de una reorganización interna y que la plaza saldrá a concurso público. Para la sociedad médica, "no se entiende que profesionales que han accedido a sus puestos vía concurso público, presentando una memoria y un proyecto, sean retirados sin haber cumplido el periodo de tiempo reglamentario", que como dice la ley, "es de cuatro años".

Su conflicto con Jesús Calleja

Su repercusión televisiva y en redes sociales, ha provocado que Carballo se convierta en un personaje público al que muchos le prestan atención, entre los que se encuentran otros personajes reconocidos. Es por esto por lo que, en alguna ocasión, ha protagonizado enfrentamientos con otros comunicador. Esto es lo que sucedió con Jesús Calleja, rostro de Cuatro y presentador de 'Planeta Calleja'.

En una de sus tantas entrevistas en Antena 3, Carballo señaló que que "los datos que nos llegan de Reino Unido indican que la variante delta, o india, puede evadir un poco la respuesta de las vacunas" y que "hay fallecidos, desgraciadamente, con dos dosis de la vacuna, bien vacunados, y eso es precisamente las noticias que no queríamos oír".

Ante estas declaraciones, Calleja se mostró muy indignado, lo que no dudó en manifestar a través de su cuenta oficial de Twitter. El comunicador le pidió que no generase "mierdo" y que no cayese en el "sensacionalismo": "Doctor Carballo, la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una televisión que son imprecisos generando miedo. ¿Le parece poco lo que ya hemos pasado? Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo".

Tras ver este comentario, el doctor Carballo aseguró para 'El Español' que lo que defendió salió "en un boletín del Public Health of England. En él, se explica la mortalidad por la variante india. Y los datos reflejan que hay mortalidad con ninguna dosis, con una dosis y con dos dosis. Es una realidad". Asimismo, el tertuliano opinó que los médicos también están para comunicar la "realidad", no para decir solo lo que se quiere escuchar.

"En la entrevista con Antena 3, además, me cortaron. No pude decir que en medicina no hay un medicamento o vacuna 100% eficaz. En este sentido, sabemos que hay un escape vacunal. Sabemos que con dos dosis la protección es muy alta, pero no es infalible", agregaba. "Es algo lógico: cuanta más gente se contagie, habrá más gente que enferme y que pueda acabar en la UCI. Incluso fallecer", señalaba, corroborando sus palabras.

"Jesús Calleja me cae muy bien. Por lo menos por los programas que veo, me parece un buen profesional. Ahora, nunca se ha enfrentado a una catástrofe de este tipo, en cambio yo sí que me he preparado y he estado en catástrofes de este tipo. Y en las catástrofes no se puede ser optimista. Como yo le dije: en las catástrofes esperas lo mejor, pero te preparas para lo peor. Y el problema es que en este país jamás nos hemos preparado para lo peor", agregaba en el mencionado medio.

"Después de cuatro olas no hemos aprendido nada. Es mentira lo de que salimos más fuertes, sino que salimos menos. 130.000 menos, por lo menos. Así que los mensajes de optimismo, no, si no de realismo, para que la gente sepa enfrentar las cosas. La gente no es tonta y tiene que saber que esto no ha acabado y queda mucho camino. En las catástrofes no hay que vender optimismo, sino realismo", zanjaba.

De la misma manera, Carballo respondió a Calleja a través de la misma red social: "Estimado amigo. Ser optimista nos ha llevado a pasar 4 olas sin estar preparados. Soy optimista en la vida, pero cuando te enfrentas a un virus hay que ser realista, sobre todo cuando las decisiones que se toman cuestan vidas. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor".

Estimado amigo. Ser optimista nos ha llevado a pasar 4 olas sin estar preparados. Soy optimista en la vida,pero cuando te enfrentas a un virus hay q ser realista, sobre todo cuando las decisiones que se toman cuestan vidas.

Vida personal

Al ser un doctor que solo aparece en la pequeña pantalla para analizar la situación de la pandemia por coronavirus y el plan de vacunación, poco se conoce de su vida privada. Además, en sus redes sociales no comparte nada de su vida personal, solo estudios de medicina y algunas de sus reflexiones sobre el avance de la covid-19.

Es por esto por lo que lo único que se sabe de su vida familiar es que tiene más de un hijo y siente un gran cariño por su madre. "Mis hijos de momento no abrazan a mi madre ni de coña, y mira que me gustaría... Estaré atento a esos estudios. Si la cosa cambia, no dude que seré el primero en alegrarme y ponerlo en mi perfil. A ver si puedo verlo esta noche, de guardia again...", comentaba en su Twitter a principio de la pandemia. Asimismo, no se sabe si está casado con la madre de sus hijos o si siguen siendo pareja actualmente.

Mis hijos de momento no abrazan a mi madre ni de coña, y mira q me gustaría...estare atento a esos estudios. Si la cosa cambia, no dude que seré el primero en alegrarme y ponerlo en mi perfil.A ver si puedo verlo esta noche, de guardia again.. — Cesar Carballo (@ccarballo50) April 29, 2020