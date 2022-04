El doctor Carballo deja caer lo que puede pasar con la eliminación de mascarilla en interiores: "¿De verdad?"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios como 'La Sexta Noche', 'Horizonte', 'El Programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público'.

Actualmente, se encuentra otra vez muy presente en la pequeña pantalla, dadas las últimas normativas en torno a la pandemia. Esta vez, el sanitario ha querido pronunciarse respecto al fin de la mascarilla obligatoria en interiores, dadas todas las dudas que están surgiendo en la sociedad. Esto se debe a que, desde hoy, la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios cerrados, según publica ya el BOE, pero todavía quedan algunas dudas en el aire.

Aunque habrá como excepción el transporte público, los centros sanitarios o sociosanitarios, por lo que muchos se preguntan cómo repercutirá ahora el coronavirus en nuestras vidas al eliminar una de las primeras medidas que se tomaron hace ya dos años. Pues parece que el doctor y colaborador televisivo habitual tiene la respuesta. En esta ocasión, Carballo ha utilizado sus redes sociales para analizar la situación.

En primer lugar, el sanitario ha querido destacar cómo han evolucionado los datos de los contagios por coronavirus en la última semana, ya que los casos parecen haber aumentado como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa. "Evolución de datos COVID del Ministerio de Sanidad con respecto a la semana previa: Positividad de pruebas: ↑ del 19 al 25%. IA en >80 a: ↑ de 572 a 666. % Hospitalización: ↑ de 3,8 a 4,5", comunica Carballo.









"¿De verdad es prudente?"



De esta manera, el sanitario ha querido hacer hincapié en cómo han subidos los casos de contagios por la covid-19 desde la vuelta de la Semana Santa, ya que gran parte de la población se ha trasladado a otras ubicaciones de vacaciones, además del aumento de clientes en la hostelería y en las calles de las diferentes ciudades por el turismo.

"¿De verdad es prudente la retirada de la mascarilla en interiores mañana después de la S.Santa?", se pregunta el emergenciólogo, dejando caer que no cree que sea adecuado llevar a cabo esta medida nada más volver de las vacaciones, siendo esta una fecha que, como se ha comprobado en casos anteriores, ha provocado el aumento de contagios. Asimismo, el doctor deja caer que, teniendo en cuenta la eliminación de las mascarillas y el regreso de las vacaciones, es muy probable que los casos vuelvan a aumentar considerablemente.

No obstante, no es la primera vez que Carballo se pronuncia en estos últimos días sobre esto. "Si yo me infectase de COVID en el trabajo (fácil demostrar brote entre compañeros) + me obligan a no llevar mascarilla en interior + cojo un COVID severo = prepárense para una buena demanda que seguramente gane", comienza reflexionando Carballo desde su cuenta oficial de Twitter como respuesta a quienes se han quejado de que en sus trabajos les obligan a quitarse la mascarilla aunque ellos la quieran seguir llevando por precaución.

"Una cosa es lo que diga la LPRL, otra cosa es que es a lo que se "obliga" a los trabajadores, yo ahora mismo, si trabajo en interiores, no me quitaría la mascarilla, y no pueden obligarme a hacerlo, si hay alguna presión en este sentido, que se atengan q consecuencias...", agrega al respecto.