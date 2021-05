El doctor Carballo alerta en La Sexta de una práctica que puede disparar los contagios: "Nos acordaremos"

Como cada noche de sábado, el doctor César Carballo ha acudido a 'LaSexta Noche', programa presentado por Iñaki López, para repasar la última hora sobre la pandemia provocada por el coronavirus. En estas últimas semanas, la actualidad epidemiológica pasa por el avance de la vacunación y la reducción de los parámetros que regulan la incidencia del virus, lo que son dos buenas noticias para continuar en el buen camino de cara a conseguir la ansiada normalidad.

Pero, a pesar de que la situación va mejorando, cada fin de semana se observan una serie de prácticas que no ayudan, para nada, a conseguir ese objetivo, y que pueden asociarse de forma directa a un número destacado de contagios. En este sentido, este sábado, en el centro de Madrid, hemos podido una serie de imágenes que han preocupado a los expertos y también a muchos periodistas. Se trata de las celebraciones que se han producido en las inmediaciones de la fuente de Neptuno, en el centro de la capital, con motivo de la consecución por parte del Atlético de Madrid de su liga número 11.

Celebraciones en Neptuno por el título del Atlético de Madrid

Pocos minutos después de que el árbitro pitase el final del partido en Valladolid, las calles más cercanas a Neptuno han comenzado a llenarse de gente que entre cánticos y abrazos han celebrado la consecución del título colchonero, a pesar de que las autoridades han pedido a los aficionados rojiblancos que no acudiesen al centro de Madrid, ya que se podían provocar aglomeraciones que derivasen en futuros brotes.

Con el paso de las horas, y a pesar de que no se ha cortado el tráfico, los aficionados han seguido concentrándose en los aledaños de Neptuno, provocando en algunos ocasiones que fuese imposible poder transitar a pie.

La advertencia del doctor Carballo en 'LaSexta Noche'

Estas imágenes han sido difundidas por el programa 'LaSexta Noche', donde el propio presentador, Iñaki López, ha reconocido que no ayudaban para nada a mantener esa buena línea de cara a la pandemia. En este sentido, uno de los expertos al que ha preguntado ha sido al doctor Carballo, que no ha dudado en mostrar su pesar por las imágenes, ya que durante los últimos meses siempre ha pedido que se guardase toda distancia de seguridad y también se aplicasen todas las medidas de protección necesarias para impedir un avance del virus.

"Ninguna celebración vale una cama de hospitalización, ya no te digo de UCI, o quedarse tres meses con un ahogo o con una trombosis venosa profunda. Eso lo estamos viendo en gente joven. Un año de gente que no ha vuelto a tener una vida normal y luego nos acordaremos de estas imágenes. Fíjate, yo estuve donde el Atlético de Madridy desgraciadamente me equivoque. Eso es una pena", ha explicado el doctor del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.