La 'doble' de Shakira acude a 'First Dates' con un claro objetivo: Encontrar a su Piqué particular

Los comensales de 'First dates' no paran de darnos sorpresas. Incluso hay quienes ven semejanzas entre ellos mismos y algunos famosos, aunque cueste encontrar (y mucho) las similitudes. María, una chica peruana de 38 años, visitó el restaurante del programa estrella de Cuatro para tener una cita a ciegas y encontrar a su Piqué.

Y fue a ciegas de verdad. Carlos Sobera le tapó los ojos con una venda y ni ella ni su cita pudieron verse durante toda la cena y Sergi, el soltero que le acompañó durante toda la noche, no pudo saber si María se parecía a la exitosa cantante colombiana hasta el final.

"Hace poco fui a un restaurante a cenar con un amigo y me dijeron que me parecía mucho a Shakira. Entonces, claro, se ríen, porque siempre me comparan con ella", confesó la comensal sobre su supuesta similitud con la intérprete de 'La bicicleta'.

Sergi y María se tocaron para conocerse más, lo que tuvo un mal resultado. A ella no le gustó nada que él tuviera las manos sudadas: "Me da mucho asco". Y ambos decidieron tomar caminos separados, al no tener nada en común. Quizás en otra ocasión María encuentre a su Piqué.

"¡Nos vamos de crucero!"

La primera cita marca la diferencia y puede decantar el éxito (y el fracaso) del inicio de una historia de amor. 'First dates' se toma muy en serio su trabajo y está buscando nuevas fórmulas para que las personas que acudan al programa encuentren pareja y, quién sabe, el amor de su vida. El programa de Mediaset presentado por Sobera se ha vuelto indispensable en las cenas de lunes a viernes, se ha convertido en uno de los más populares de la televisión y, sin duda, es el emblema de Cuatro, el hermano menor de Telecinco.

'First dates' se embarcará en una aventura llena de emociones, como ha anunciado Sobera a sus compañeros de trabajo: "¡Nos vamos de crucero! Mediaset nos pide que nos embarquemos para encontrar el amor mientras viajamos por el Mediterráneo". Los comensales gozarán de un viaje con los gastos pagados por el mar en un barco majestuoso, que contará con todo tipo de lujos: spa, gimnasio, biblioteca… "Si quieres embarcarte con nosotros no te lo pienses y llámanos. Nos vemos en el barco del amor", ha señalado el campechano presentador.

El 'dating show' grabará este otoño su versión en un crucero en el mar Mediterráneo. Todavía no se conocen los pormenores de las entregas especiales del programa de Cuatro, pero seguro que los invitados tendrán muchas sorpresas durante un viaje que promete ser apasionante con Carlos Sobera y el equipo del programa. Mediaset ya ha abierto el cásting para participar en los especiales de 'First dates', cuyo único requisito es, como siempre, ser mayor de edad.