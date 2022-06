Desvelado el motivo por el que Susanna Griso se ha ausentado de 'Espejo Público': "Espero volver pronto"

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han vuelto a disparar, teniendo también en cuenta la retirada de medidas como la mascarilla en interiores. Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que algunos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras haberse contagiado. Este fue el caso de Sonsoles Ónega, quien tuvo que ausentarse durante una semana de 'Ya es mediodía'. Ahora, parece que le ha llegado el turno a Susanna Griso.

Este miércoles, como cada mañana, 'Espejo Público' volvía a formar parte de la parrilla de Antena 3. Sin embargo, ha sorprendido la ausencia de la conductora del espacio. En su lugar, Roberto Brasero ha cogido las riendas del formato. A pesar de ello, el programa ha continuado con total normalidad y han informado de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de casos por coronavirus y la viruela del mono. Entre tanto, en ningún momento se dio ninguna explicación sobre la misteriosa ausencia de la presentadora.

Unas horas después, ha sido la propia Griso quien ha comunicado, a través de sus redes sociales, el motivo por el que no ha podido asistir a su puesto de trabajo. "He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy", escribía la periodista, afirmando que ha dado positivo en coronavirus.









"He caído"

"Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído", contaba la comunicadora, haciendo referencia a que se ha contagiado a pesar de haberse puesto hasta la tercera vacuna. "Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", confirmaba Griso, asegurando que se encuentra bien a pesar de haberse contagiado.

De esta manera, la presentadora afirma que estará confinada en su casa hasta la semana que viene, por lo que será sustituida por Brasero hasta entonces. Por el momento, confirma encontrarse bien al tener "síntomas leves", por lo que cree que "volverá" pronto a coger las riendas de 'Espejo Público'.

Este contagio se ha notificado justo después de que la presentadora viajase hasta Malta para asistir al espectacular cumpleaños de la fundadora de Starlite, Sandra García Sanjuán. Una fiesta ambientada en 'Piratas del Caribe' a la que acudieron 300 invitados, entre los que se encontraban nombres tan populares como el de Paula Echevarría, Paloma Cuevas, Anne Igartiburu, Arantxa de Benito, Juan Peña o Isabel Gemio.