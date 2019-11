La despedida de Jorge Javier Vázquez de "GH VIP" en el momento más duro del programa

Jorge Javier Vázquez abandona "GH VIP". El presentador anunció hace unas semanas que tendrá que volver a pasar por quirófano, por lo que no podrá seguir al frente del exitoso reality. "Paso mi testigo a mi fiel compañero", ha dicho un Jorge Javier muy emocionado al final del programa de este jueves. Su sustituto, Carlos Sobera, también ha estado en plato para recoger el testigo. "Tienes que volver pronto, porque este programa te necesita", le dijo a Vázquez. Él tiraba de humor en su respuesta: "Sí sí, si yo volveré pronto. Y tú te lo vas a pasar muy bien. Te quedas con lo mejor, cabrón".

El pasado mes de octubre, Jorge Javier anunció a través de sus redes sociales que tendría que volver a pasar por el quirófano en diciembre. Los médicos que le tratan desde que sufrió el ictus le informaron de que cabía la posibilidad de tener que someterle a nueva operación.

Pero el momento más duro para Jorge Javier anoche llegó cuando anunció su ausencia a los concursantes de la casa y, en particular, a su amiga Mila Ximenez. . "No estaré en las próximas semanas, me tienen que operar, pero ojalá pueda estar con vosotros en la final. Quiero daros las gracias por esta edición histórica, os seguiré viendo desde casa, gracias por todo", ha dicho.

Tras escuchar sus palabras, Mila Ximénez rompió a llorar. "Es algo programado y en principio no tiene tanta importancia como la primera. Mila, te quiero tranquilizar, no te preocupes, a ver qué pasa. No sé cuando nos veremos, pero tranquila", le ha dicho Jorge Javier a su amiga y compañera en "Sálvame".

Jorge Javier deja "GH VIP" en máximos de audiencia. La gala de este jueves consiguió un excelente 35,8% con más de 3,6 millones de espectadores. ¿Será capaz Carlos Sobera de mantener los altos níveles de audiencia de esta edición en el tramo final del programa?