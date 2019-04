Descubre los escenarios reales por el mundo de Juego de Tronos

Una de las series más icónicas de las últimas décadas llega a su fin. Quedan 10 días para que comience esta última temporada en la que se decidirá quién se sienta en el Trono del Hierro. Uno de los grandes activos de esta serie son sus escenarios que, hoy por hoy, son destinos que han visto crecer asombrosamente el número de turistas. Tal es tan grande dicho fenómeno que en algunas ciudades las reservas se han llegado incluso a triplicar en los meses posteriores a los estrenos de las últimas temporadas, según datos de la agencia de viajes online Rumbo.es que ha creado una nueva guía con los escenarios de Juego de Tronos que puedes visitar en las próximas vacaciones.

España, el gran escenario de la lucha de tronos

Si hay un país que se puede dar el lujo de decir que ha ofrecido a la serie un abanico multicolor de opciones es España. Sevilla, Cáceres, Girona, Córdoba, Guipúzcoa… muchos pueblos, castillos y zonas urbanas y naturales que han visto pasar a los personajes de Juego de Tronos… y a muchos turistas. Tras el estreno de la quinta temporada las reservas a Girona aumentaron un 156% y a Sevilla un 28%. Para la siguiente temporada el éxito fue similar incrementando un 38% y un 19%, respectivamente. El Palacio del Alcázar de Sevilla (el hogar de la Casa Martell en Dorne) y el propio casco antiguo de Girona son algunas de las locaciones que dejan atónitos a más de uno. En la octava temporada, Sevilla volverá a verse envuelta en la guerra por el trono y algunos hoteles ya empiezan a colgar su cartel de “lleno”.

Islandia: la verdadera Tierra de Hielo y Fuego

Esta enigmática isla se le conoce como la Tierra de Hielo y Fuego (sí, como uno de los libros de la saga). Su popularidad ha crecido de tal manera que las reservas a Reikiavik se han llegado a disparar hasta un 174% en los meses posteriores al estreno de las temporadas pasadas. Y es lógico: los rincones de esta isla nórdica han sido plató frecuente en el rodaje de la serie. Las sorprendentes escenas del Norte del Muro se grabaron aquí. Por otra parte, el volcán Mount Hengill, próximo al Parque Nacional de Thingvellir ofrece un paisaje único, que recuerda al viajero el primer encuentro entre Arya Stark y Brienne.

Los misterios de Invernalia se desvelan en Irlanda del Norte

Este país ha abierto sus puertas al rodaje de un gran número de escenas de la serie. Muchos fans de la serie descubrieron lo que guardaba este país gracias a Juego de Tronos. Como muestra de este efecto, las reservas aumentaron hasta un 60% el verano después de la quinta temporada. Buscar Invernalia es uno de los objetivos. El hogar ancestral de la Casa Stark se encuentra en Strangford y es más impresionante de lo que muchos se imaginan, como explica guía de los escenarios de Juego de Tronos que puedes visitar. Otro de los magníficos rincones que impulsan la historia destaca Saintfield, donde se grabó la sangrienta Batalla de los Bastardos. En esta última temporada Irlanda del Norte seguirá siendo esencial y mantendrá el montaje de las tierras de norte del Westeros.

Marruecos: el nido de los huevos de dragón

Los prodigiosos paisajes de Marruecos le convirtieron en el escenario perfecto de épicas escenas de la serie. Su majestuoso patrimonio natural envolvió a icónicos personajes en acciones que fueron clave, como los paisajes del desierto donde fueron rodadas las escenas en las que Daenerys encontró los huevos de dragón, momento que marcó un antes y un después, y consagraron a la princesa como una fuerte candidata al Trono de Hierro. Marruecos se abrió aún más ante el mundo con estos momentos claves, llamando la atención de miles de personas en todo el mundo. Un ejemplo de ello es que el turismo en este país tuvo un aumento de hasta un 55% tras estrenarse la quinta temporada.

Desembarcando en Croacia

Dubrovnik y Split, declaradas ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituyen dos enclaves trascendentales para la serie. Tanto así, que las reservas en Dubrovnik se dispararon 409% apenas unas semanas después del estreno de la quinta temporada, y un 245% tras el inicio de la siguiente. Todo un éxito en audiencia y turismo. Los gruesos muros de piedra y los maravillosos acantilados fueron elegidos para ser Desembarco del Rey durante cinco temporadas. Croacia también fue testigo de la batalla Aguas Negras en la que Stannis Baratheon intenta suplantar al rey Joffrey. Para la octava temporada, esta ciudad ha abierto sus espacios para albergar, una vez más, la intriga de los Lannister. ¿La inmensidad del Adriático hará que Cersei revele sus verdaderas intenciones?

Malta en medio de las grandes peleas por el trono

Un paraíso lleno de secretos en medio del mediterráneo. No es de extrañar que Malta haya sido el principal testigo de confrontaciones clave en Juego de Tronos, momentos que han quedado adherido a la memoria de los fans. Por eso no es de sorprender ver a miles de visitantes recorriendo la isla de un lado para otro para revivir estas historias. Tras los estrenos de la quinta y sexta temporada el aumento de las reservas llegó a alcanzar el 78%. Lugares como la ciudad amurallada de Mdina se pusieron aún más de moda. Dentro, en la plaza de la Mezquita, tuvo lugar la gran pelea entre Jamie Lannister y los hombres de Ned Stark. Otra gran confrontación, la de Cersei y Ned, tuvo como escenario el monasterio de Santo Domingo de Rabat, donde, además, se pronunció la contundente frase: “En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay términos medios”.