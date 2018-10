Descubre cuáles son los actores de televisión que más cobran del mundo

Como cada año, Forbes ha publicado la lista de los diez actores mejor pagados de la televisión en el último año y los protagonistas de The Big Bang Theory encabezan cuatro de los cinco primeros puestos. El ranking lo vuelve a liderar por cuarto año consecutivo Jim Parson, intérprete que da vida al peculiar físico Sheldon Cooper.

Parson ha ganado 26,5 millones de dólares en el último año, gracias a su trabajo en la sitcom de CBS y por ejercer como productor ejecutivo de Young Sheldon, spin-off de The Big Bang Theory. La gran estrella de la serie supera por millón y medio a su compañero de reparto, y de piso en la ficción, Johnny Galecki, quien da vida al Doctor Leonard Hofstadter.

Los otros 'cerebritos' de la serie Howard Wolowitz y Rajesh Ramayan Koothrappali, interpretados por Simon Helberg y Kunal Nayyar respectivamente, empatan en el tercer puesto al alcanzar los 23,5 millones de dólares. Estos actores cuentan con menos proyectos paralelos que sus compañeros para incrementar su sueldo, lo que explicaría la diferencia entre los cuatro.

Aunque su salario supere con creces las siete cifras, estas cuatro estrellas de la televisión decidieron reducir un 10% sus ganancias respecto al año pasado. Este gesto fue un intento de que los responsables de la serie aumentaran los honorarios a Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski).

El top 5 del ranking lo cierra la estrella de NCIS, Mark Harmon con 19 millones de dólares este año. Los cuatro siguientes puestos los encabezan los actores de otra sitcom coral, Modern Family. El irlandés Ed O'Neill (Jay Pritchett) es el sexto actor mejor pagado de la pequeña pantalla con 14 millones y solo a medio millón de distancia le sigue su yerno en la ficción Eric Stonestreet (Cameron). Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) y Ty Burrell (Phil Dunphy) ocupan el octavo y el noveno puesto con 13 y 12 millones de dólares, respectivamente.

El décimo lugar es para un actor que nunca había entrado en la lista Forbes. Se trata de Andrew Lincoln de The Walking Dead, quien se incorpora gracias al contrato de 11 millones de dólares que ha firmado por su última temporada en la serie de AMC. Kevin Spacey es el único actor que no repite este año en el ranking. El intérprete que daba vida a Frank Underwood en House of Cards fue despedido de la serie cuando se hicieron públicas varias denuncias por acoso y agresión sexual.