El delirante vídeo de una reportera gallega entrevistando a un falso aficionado chino del Deportivo

El Deportivo roza el ascenso a Primera División. Tras vencer al Málaga en la primera eliminatoria del play-off de ascenso, el equipo gallego tendrá que superar al Mallorca para volver a la categoría de oro del fútbol español. Este jueves se disputará el partido de ida en Riazor y el domingo el de vuelta en Son Moix.

La emoción por el ascenso en La Coruña es visible y son muchos los aficionados gallegos que sueñan con ese deseado logro. La televisión pública de la CC.AA. se ha volcado con este acontecimiento y el pasado martes llevaron a una reportera a las inmediaciones del estadio de Riazor para ver cuántos aficionados iban a las taquillas a comprar su entrada para el vibrante partido del jueves.

Sin embargo, la periodista tuvo un desliz en pleno directo muy divertido y que las redes sociales han encumbrado a la fama. Vio que pasaba junto a ella hombre asiático con una camiseta que parecía ser la del equipo blanquiazul. El hombre, muy sorprendido, apenas sabía hablar castellano, y mucho menos gallego. Pero intentó repetir lo que la reportera, muy animada, le decía. "¿Vienes a buscar entradas? Mira qué guapo viene con la camiseta del Deportivo", dice la periodista.

La reportera le pide que enseñe la camiseta del Depor. Él lo hace, pero ella no se da cuenta de que realmente lo que se ve es el escudo del Oporto y no el del Deportivo. Desde el plató central se dan cuenta y lo advierten, pero ella no lo logra escuchar. El hombre le dice que se llama "Kim" y piensa que el patrocinio que lleva en la camiseta - "Tmn" - coincide con su nombre.

Finalmente, la reportera le pide al aficionado asiático que cante un himno de ánimo al Deportivo. El hombre, como buenamente puede, lo consigue.