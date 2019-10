El dardo envenenado de Bertín Osborne sobre la exhumación de Franco que ha generado multitud de comentarios

El cantante y presentador Bertín Osborne no ha dudado en dar su opinión sobre la exhumación de Franco pese a ser consciente de las críticas que podía suscitar. Sólo unas horas antes de la salida del dictador del Valle de los Caídos, Osborne acudió a un programa de Canal Sur para hablar sobre su nuevo disco. La presentadora, sin embargo, no se reprimió y preguntó al cantante también por su opinión con respecto a la exhumación de Franco.

“Me da exactamente igual dónde está enterrado el hombre. ¿Cuál es el motivo de que lo saquen de ahí? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé”, ha preguntando en el programa "Buenos Días Andalucía", donde ha calificado la exhumación de “absurdo” y “gasto innecesario”.

Además, se ha quejado de que la Ley de Memoria Histórica se cumpla “para muchas cosas” y para “otras no”. "Es cachondeo porque se cumple lo que en este momento el Gobierno quiere que se cumpla. Mi familia tiene nueve fusilados en Paracuellos, pero eso no es Memoria Histórica”, ha lamentado.

Osborne también fue preguntado por su opinión sobre los líderes políticos a escasos días del 10-N. De Abascal, el presentador asegura que "es lo que ves que es, ese no tiene doble cara". "Estás de acuerdo o no, con ese no te equivocas, para bien o para mal no te equivocas”, ha asegurado. También dio su opinión sobre Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Casado, y decidió no pronunciarse sobre Pablo Iglesias. “Hay gente que se va a dar un susto el día de las elecciones. Creo que va a haber alguna sorpresa pero no demasiada”, ha dicho.

Por último, desveló que le ofrecieron entrevistar a Nicolás Maduro a cambio de "un dineral". "Pero les dije que no", ha sentenciado.