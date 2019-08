¿Cuánto dinero le ha costado a 'La casa de papel 3' grabar en el Banco de España?

La banda de El Profesor, al que da vida Álvaro Morte, ha elegido hacer suyo el plan suicida de Berlín, encarnado por Pedro Alonso, para rescatar a Río, interpretado por Miguel Herrán, de las zarpas de las autoridades en 'La casa de papel 3': atracar el Banco de España.

Sin embargo, Netflix y Vancouver Media no han grabado el inicio de los episodios de la tercera temporada de la ficción nacida en Atresmedia en el verdadero edificio de la sede económica, que se encuentra frente a la Plaza de Cibeles en Madrid. Los exteriores donde se filmó la primera fase del atraco correspondían al Ministerio de Fomento y no le costó ni un euro. El Gobierno cedió gratis las instalaciones para el rodaje.

Fuentes oficiales de la institución han desvelado que la productora estaba interesada en grabar en el espacio del Gobierno por la amplitud: "Es un espacio noble-institucional, dotado de un perímetro cerrado, que permite rodar escenas de acción con un amplio despliegue de vehículos de forma controlada".

Como es evidente, el equipo de rodaje hubiera tenido mucho más difícil filmar y paralizar los alrededores en una zona más céntrica y transitada, como la que está ubicada realmente el Banco de España.

Vamos a necesitar más máscaras para todos. 34,355,956 hogares en el mundo vieron #LCDP3 en la primera semana tras el estreno, y no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda. �� pic.twitter.com/bo4EW3LYK6 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 1, 2019

El dinero no es nada si no tienes a tus seres queridos contigo. El motor del equipo de El Profesor, encarnado por Álvaro Morte, ha cambiado totalmente en 'La casa de papel 3'. El amor ha sustituido a lo material y los atracadores se han vuelto a unir, esta vez para salvar a su compañero Río. "Ya no necesitan más dinero. La trama requería algo basado en las emociones para volver a robar y congregar a la banda nuevamente", ha explicado Álex Pina, el creador de la ficción nacida en Atresmedia.

Pina ha reconocido que la única forma para satisfacer los deseos de la exigente audiencia de 'La casa de papel' era darle mayor protagonismo a los sentimientos que al dinero: "El único motor posible era el emocional. Nos parecía la única forma en la que el público no se decepcionaría".

El creador de la estelar serie, que se estrenó el viernes 19 de julio, considera que el personaje de Miguel Herrán tenía que ser el asaltante que capturaran las fuerzas del orden: "La mirada de la serie es la de Tokio. Ella es el primer plano de 'La casa de papel', así que la detención de Río era la que estaba cerca".

La tercera temporada de la exitosa ficción mantiene intacta la esencia de la ficción, aunque la ambición sea mayor y la puesta en escena, más espectacular. "Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos La Resistencia y no nos vamos a esconder", ha sentenciado El Profesor en el tráiler oficial.

Todavía estamos impactados por el espectacular final del atraco al Banco de España en 'La casa de papel 3' y ya conocemos los primeros detalles de la cuarta temporada, que promete dejarnos sin aliento.

Itziar Ituño, que encarna a Raquel Murillo, alias Lisboa, ha explicado que todavía no conoce el final de la próxima entrega: "No sé si van a conseguir robar el oro o no. Los actores no lo sabemos todavía", ha señalado en una entrevista concedida a 'Fanpage Italia'. Aunque el último capítulo de la tercera temporada ha dejado entrever que la ira sustituirá al amor y los sentimientos seguirán siendo los protagonistas: "El único motor posible era el emocional. Nos parecía la única forma en la que el público no se decepcionaría", ha explicado Álex Pina, creador de la ficción de Netflix y Bambú Producciones, nacida en Atresmedia, en la presentación del primer capítulo de 'La casa de papel 3'.

La actriz ha confesado que las autoridades serán mucho más tajantes tras la drástica respuesta de Río, al que da vida Miguel Herrán, y Tokio, interpretada por Úrsula Corberó: "La policía va a ser muy dura y los atracadores van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda".

Y ha desvelado la gran bomba. En la cuarta entrega habrá un infiltrado: "Van a tener un gran enemigo dentro del banco y no lo van a pasar muy bien". ¿Algún atracador traicionará a los suyos? ¿Algún rehén se rebelará contra la banda de El Profesor, como el personaje encarnado por Belén Cuesta? ¿Cobrará protagonismo la exnovia de Berlín, ladrona profesional a quien el personaje de Pedro Alonso contó los pormenores del atraco?

La intérprete ha reconocido que ya han grabado casi toda la nueva entrega, que contará con dieciséis capítulos: "Estamos ahora mismo filmando la cuarta temporada. En realidad no hemos parado. Hemos hecho la tercera y hemos seguido rodando la cuarta, todo seguido. Habremos grabado ya catorce o quince episodios".