Cristina Pedroche confiesa el 'acuerdo matrimonial' que tiene con Dabiz Muñoz: "Mínimo"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Dani Mateo ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Zapeando' junto a Cristina Pedroche, Quique Peinado, Miki Nadal y Valeria Ros. En esta ocasión, los colaboradores han puesto sobre la mesa la última noticia sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck, ya que ha dado mucho que hablar.

Hace unas semanas, la pareja anunció su compromiso. Como consecuencia, la cantante se encuentra elaborando un contrato prenupcial con sus abogados. Este acuerdo prematrimonial se ha filtrado y los espectadores se han quedado totalmente sorprendidos ante las condiciones de JLo. Una de las cláusulas indica que la pareja debe tener relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana.





"Yo tengo un acuerdo con él"



A raíz de esto, los tertulianos han dado su opinión y han desvelado si ellos tienen algún acuerdo similar con sus parejas. "Poner una cláusula en un matrimonio me parece lo peor. Una pareja tiene que fluir, el amor es fluidez. Tú no puedes exigir a nadie nada, porque, entonces, quieres hacer lo contrario", opinaba Cristina Pedroche al respecto. Por otro lado, Valeria Ros señalaba que ella solo exigiría una cláusula a nivel económico, como una separación de bienes: "Ahí sí, yo lo que no quiero es que me roben", bromeaba.

Ante esto, Pedroche reconoció que ella también tiene un 'acuerdo matrimonial' con Dabiz Muñoz. "Yo tengo un acuerdo con él. A mí me tiene que hacer la cena mínimo una o dos veces a la semana. Y lo hace", desvelaba entonces la colaboradora de 'Zapeando' y presentadora de 'Love Island'. "Vale que él es cocinero, pero, cuando llega a casa, no le apetece cocinar y yo lo respeto. Pero en los días libres, si no tenemos mucho lío...", aclara la comunicadora tras reconocer que es que ella "no cocina nada".

Por este motivo, sus compañeros no pudieron evitar hacer bromas al respecto y meterse con la presentadora. "Cristina, una vez a la semana, le pone vídeos en casa", comentaba Miki Nadal, señalando que ella también hace algo relacionado con su profesión su marido. "Le cuento unos chistes también", bromeaba ella. "Te pone el cue y tú lees", soltaba Ros. "Ella hace un baile del Tik Tok y él cocina alguna delicatessen", zanjaba el presentador entre risas.