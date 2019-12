Cristina Pedroche adelanta detalles del vestido que llevará en las Campanadas

La colaboradora de 'Zapeando', Cristina Pedroche, ha estado esta noche en 'El Hormiguero'. La presentadora siempre está en boca de todos, pero últimamente más que nunca por ser la encargada de dar las Campanadas, junto al chef Alberto Chicote, en Antena 3. Y como no podía ser de otra manera, el conductor del programa 'prime time' de Antena 3 pregúntó a Pedroche por una cuestión que se preguntaba gran parte del público: ¿Qué vestido llevará? La respuesta ha sido taxativa: "Aún no está".

Asimismo, la popular presentadora ha afirmado que no puede decir nada, de momento, de lo que llevará. Eso sí, da por seguro que va a sorprender. “La que vas a liar”, ha reconocido que le dijo su padre al verlo.

En la misma línea, Cristina Pedroche ha revelado que no presta atención a lo que publican en redes sociales sobre su vestido y que solo mira el WhatsApp después de las Campanadas. De esta forma recibe solo llamadas de amigos y conocidos porque son conocedores de que está ocupada, pero ella dice que le gusta recibir el feedback de sus más allegados.“Entonces te mando un WhatsApp”, ha asegurado el presentador. “El año pasado no me escribiste. Me escribiste antes y me deseaste suerte”, le reprochó al comunicador.

Si no usas tu cinta de correr, @Marronhormi te trae un uso alternativo ¡La cinta comebolas! ��#PedrocheEH pic.twitter.com/xRm7YbhXFv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 18, 2019