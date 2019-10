La conversación más tensa entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez: "Estoy triste"

Belén Esteban no está atravesando un buen momento. La colaboradora está triste, algo que no ha pasado desapercibido ni para la audiencia ni para el presentador de "Sálvame". Este mismo miércoles, Jorge Javier Vázquez le preguntaba en directo a Belén qué le sucedía, algo que ella evitaba explicar.

Aún así, después de muchos vaivenes, Belén confesaba que estaba molesta con Jorge, algo que él no entendía en un primer momento. Sin querer entrar en muchos detalles, la princesa del pueblo aseguraba: "Voy a explicarlo, tú me quieres a tu manera, que es complicada, pero yo la respeto. Nuestro problema es que pasan cosas hace mogollón de tiempo y no las hablamos".

Y es que descubrir toda la verdad de su enfado destaparía a una tercera persona, algo que Belén no desea: "Tendría que contarte la historia entera y no lo voy a hacer porque perjudicaría a una persona".

Un enfado que le ha llevado a pasarlo muy mal, como ella misma ha confesado: "Me altero en el momento y he llorado, pero ya estoy bien. Quiero que las cosas que nos pasen las hablemos, sean de hace diez, cinco o tres años. Seguro que a ti se te ha olvidado, pero a mí no".

Sin querer entrar en más detalles, tendremos que esperar para conocer qué es realmente lo que le molesta a Belén Esteban de su amigo y compañero Jorge Javier Vázquez.