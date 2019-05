La confesión más sorprendente del diseñador de Madonna, Beyoncé y Rosalía en 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha entrevistado al diseñador Alejandro Gómez Palomo, conocido como Palomo Spain, que ha presentado el libro hómonimo que relata su brillante trayectoria profesional, en 'El Hormiguero', este lunes, 13 de mayo. Ha aparecido con una blusa larga, estilo túnica, con lunares de color verde oscuro.

Miley Cyrus, Beyoncé, Kendall Jenner, Rita Ora, Rosalía y Madonna son algunas de las personalidades a las que ha vestido el joven artista de 27 años: "Parece que han pasado 20 años, pero solo han sido 3", ha afirmado el diseñador. El estilo del director creativo de la marca, amante de los flecos, se podría calificar de transgresor, original e irreverente: "No toda la moda es para la calle. La moda es un mundo para soñar". No deja indiferente a nadie con sus diseños. Madonna se sumó a la fiebre del estilista con en el vestido que lució en el videoclip 'Medellín', coprotagonizado junto al reguetonero Maluma.

Uno de sus fichajes estrella fue el de Rosalía, para la que ha diseñado vestidos únicos, con motivo de la promoción de su disco 'El mal querer', cuyo icono es la exitosa canción 'Malamente'. En las apariciones públicas de la intérprete, ha portado trajes llenos de volantes, flecos, con el rojo y el blanco como colores protagonistas. Son diseños ambientados en la España flamenca, un homenaje al folklore andaluz. "Gracias Rosalía por regalarnos y hacernos parte ayer de un momento tan inolvidable y tan especial. Estamos emocionados e impacientes por el lanzamiento de 'El mal querer'", afirmó Palomo Spain en su cuenta de Instagram.

La fantasía de la moda

"No soy inseguro, porque, en mi profesión, si no crees en tu propia fantasía y si no te emocionas con lo que haces, sabes que algo falla", ha reconocido el diseñador.

El juez de 'Maestros de la costura' (TVE), que también ha vestido a figuras masculinas como el actor Paco León ('Aída', 'Arde Madrid', 'La peste'), cree que los hombres no somos cobardes vistiendo, sino que hay unos estereotipos imperantes que hay que romper día a día: "Venimos de un tiempo que el hombre vestía lo que tenía que vestir. La mujer era la que se adornaba, la que llevaba todo lo bonito y lujoso. Eso ya va cambiando". "Cada uno tiene que estar cómodo en su rol", ha sentenciado.

"Acerqué la nariz para ver a qué olía la axila de Madonna"

Palomo recuerda con cariño la primera vez que trabajó con la intérprete de 'Single ladies': "El primer día que me pasó algo gordo fue con Beyoncé, una de las personas más famosas del mundo. Fue una especie de validación, porque dio confianza a la gente, que ve que estoy llegando lejos".

Ha confesado, entre risas, que a veces presta algunos de sus vestidos y una vez trató de averiguar si había algún olor insospechado en uno de ellos: "Cuando nos devolvieron el vestido de Madonna, acerqué la nariz para ver a qué olía su axila, pero lo habían lavado bien y no desprendía ningún olor suyo".