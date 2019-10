El 'comentario machista' que ha provocado el cabreo de Jorge Javier Vázquez

Diego Matamoros ha hecho un comentario machista, según Jorge Javier Vázquez, quien se lo ha recriminado cuando se ha hablado del supuesto 'tonteo' que hay entre Kiko Jiménez y la modelo y estudiante de Psicología. Ha ocurrido en la gala del jueves tres de octubre, en la que Mila Ximénez se ha impuesto a Dinio en una batalla de titanes.

Diego ha acusado a Kiko de querer hacer vídeos a costa de su esposa y ha quitado responsabilidad a Estela: "Quiero dejar claro que hay una persona que es muy ingenua". "Con esa defensa no la estás dejando en buen lugar", ha señalado Jorge Javier.

El presentador del 'reality show' estrella de Telecinco y Cuatro ha dejado claro su postura desde el primer momento: "¿Tú crees que Estela no se da cuenta de lo que pasa? A lo mejor es que no quiere cortar lo que está sucediendo". "El problema es que a ella le falta mucha picardía y a Kiko le sobra", ha insistido el hijo de Kiko Matamoros.

¡¡Kiko y Estela hablan de cómo les estarán viendo sus parejas fuera!! �� SALSEO �� https://t.co/sQv33JRqlP #GHVIP4O pic.twitter.com/LKdZF6Y87p — Gran Hermano (@ghoficial) October 4, 2019

"Me parece muy machista"

Esas palabras han desatado la ira del presentador y ha transmitido la queja de la directora de 'GH VIP': "Me dice María Zambrano por el pinganillo que lo que has dicho es muy machista. No deja en buen lugar a tu mujer y ella es mayorcita para saber lo que está haciendo".

"¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto con el machismo?", ha contestado Diego, sorprendido por la reprimenda de Vázquez. "A mí me parece muy machista cuando decís que una chica y un chico por ser guapos tienen que tener carpeta. María Zambrano tiene toda la razón en lo que está diciendo. Tú te eriges como protector de tu mujer y ella no lo necesita porque hace lo que le da la gana", ha espetado el presentador. "Si crees que lo que estamos haciendo es manipular y te coges esos ataques de machirulo, aquí no pegas nada", ha sentenciado. Después de un buen rato Diego y Jorge Javier se han abrazado para sellar la paz.